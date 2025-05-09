Как отметили в Ташкенте День памяти и почестей

В День памяти и почестей в Ташкенте на территории мемориального комплекса «Братские могилы» состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В ней участвовали посол Российской Федерации Олег Мальгинов, главы дипмиссий разных стран, военные атташе, представители дипкорпуса, Ташкентской и Узбекистанской епархии, культурных центров, Россотрудничества, молодежные и ветеранские организации, журналисты и широкая общественность.
В интервью Sputnik Узбекистан Олег Мальгинов подчеркнул, что общая история и память помогают укреплять дружбу между двумя странами.
Мы благодарны Шавкату Мирзиёеву и всем узбекистанцам за то, что здесь память не только сохраняется, она бережно передается новым поколениям.
Здесь же прошло шествие «Бессмертного полка». В акции приняли участие волонтеры, активисты, жители и гости столицы.
Мой отец, Шаповалов Николай Дмитриевич, начинал войну в Ленинграде танкистом, потом, в 1943 году, был переведен на юг, участвовал в освобождении Молдавии и Румынии. Потом служил в Среднеазиатском пограничном округе. Умер в 1989 году. Награжден орденами и медалями СССР.
Еще одна участница шествия — Тамара Енгулатова поделилась воспоминаниями о своем отце, Камиле Енгулатове.
Папе было 17 лет, когда началась война. Все его одноклассники побежали, чтобы уйти на фронт добровольцами, но их не взяли. Взяли только тогда, когда им исполнилось 18 лет. Вначале он отслужил здесь, в пехотном Ленинском училище, добровольцем ушел на фронт и попал на Курскую Дугу. Он дошел до Берлина, освобождал также польскую Варшаву.
Валерий Ястребов участвовал в шествии «Бессмертного полка» вместе с супругой Ириной Прохоровой. Они убеждены, что хранить и передавать воспоминания об отцах и дедах, погибших в боях с фашистскими захватчиками — священный долг каждого.
«Историю нельзя забывать», — отметил Ястребов.
Всего в мероприятиях в мемориальном комплексе «Братские могилы» приняли участие более 5 тыс. узбекистанцев и гостей Ташкента.