Как отметили в Ташкенте День памяти и почестей

Папе было 17 лет, когда началась война. Все его одноклассники побежали, чтобы уйти на фронт добровольцами, но их не взяли. Взяли только тогда, когда им исполнилось 18 лет. Вначале он отслужил здесь, в пехотном Ленинском училище, добровольцем ушел на фронт и попал на Курскую Дугу. Он дошел до Берлина, освобождал также польскую Варшаву.