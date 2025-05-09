Больше, чем дата: как празднуют 9 Мая в Витебске

Для нас 9 Мая — особенный день, поскольку и мои родственники, и родственники со стороны жены очень сильно пострадали в Великую Отечественную. В наших домах с самого детства рассказывали, что такое война, какой ценой досталась победа нашему народу, поэтому каждый год в День Победы мы приходим в центр города, чтобы почтить память героев.