Больше, чем дата: как празднуют 9 Мая в Витебске

В этом году Беларусь отмечает 80-летие со дня Победы над немецко-фашистскими захватчиками, корреспондент Sputnik прошелся по улицам праздничного Витебска и поинтересовался у горожан, чем для них является 9 Мая.
Парад, концерт, салют
Несмотря на то, что со времени окончания Великой Отечественной минуло 80 лет, жители страны помнят ужас, который пережили их дедушки и бабушки, ведь почти каждую семью бывшего СССР тем или иным образом затронула жуткая война. Поэтому и празднование столь масштабной даты проходит в республике с особым размахом.
Праздничные мероприятия в Витебске начались еще 5 мая и достигли своей кульминации в пятницу, святой для каждого белоруса день — 9 мая. Начался он с «Шествия поколений» через центр города. Его сменил военный парад, который провели в Витебске впервые за несколько последних лет.
После возложения венков и цветов к монументу «Три штыка» по всему Витебску открылись концертные площадки и заработали тематические выставки.
Несколько лет назад мы выходили с утра на празднование Дня Победы в центр города. И сегодня у нас даже не возникло вопроса, идти или нет. Мы заранее знали, что придем возложить цветы к «Трем штыкам».
По мнению собеседницы, 80 лет — это очень большой срок, и то, что люди до сих пор помнят войну и победу так, будто это было вчера — «настоящее чудо», которое нужно ценить и хранить.
Для нас 9 Мая — особенный день, поскольку и мои родственники, и родственники со стороны жены очень сильно пострадали в Великую Отечественную. В наших домах с самого детства рассказывали, что такое война, какой ценой досталась победа нашему народу, поэтому каждый год в День Победы мы приходим в центр города, чтобы почтить память героев.
Он сказал, что обязательно вернется в центр под вечер, когда на площади Победы начнется праздничный концерт, и дождется салюта.
Больше, чем просто дата
Для меня 9 Мая — это больше, чем дата: Победа, можно сказать, спасла мне жизнь.
Она родилась в Ленинграде за год до начала войны. А после снятия блокады родителям сказали: либо надо уезжать из города, либо ребенок умрет.
Я не могла набрать нормальный вес еще долго после окончания войны: в седьмом классе, например, весила всего 37 килограммов, и маме приходилось отпаивать меня козьим молоком со свиным жиром.
Когда она была маленькой, отец рассказывал о блокадном Ленинграде. Женщина до сих пор помнит его рассказ о том, как на одном из перекрестков перевернулся грузовик с хлебом, и голодные люди стали хватать его с земли, отбирать друг у друга.
Это были страшные времена и очень хорошо, что мы о них помним. Несколько лет назад в 28-й школе мы открыли Музей блокады, которым очень интересуются дети.
По ее словам, сохранению памяти помогают и совместные проекты, которые организовывают Беларусь и Россия. Витебские блокадники не раз посещали Санкт-Петербург и даже привезли в музей капсулу с землей с Пискаревского кладбища, где во время блокады были похоронены десятки тысяч горожан.
Понимаете, уходят ветераны, мы уходим, за последние несколько лет количество блокадников в Витебске сократилось почти вдвое. Скоро совсем не останется живых свидетелей той трагедии, и то, что мы не забываем о войне и передаем память следующим поколениям — очень важно.