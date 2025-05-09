В Ростове поддержали решение дубайского суда в отношении компании-должника

В Арбитражном суде Ростовской области после рассмотрения иска пришли к такому же решению, что и в двух предыдущих иностранных инстанциях. Кроме основного долга в 2,3 млн долларов США, ответчик теперь также должен перечислить дополнительные деньги, начисленные по ставке 9% с сентября 2020 года.