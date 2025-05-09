Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове поддержали решение дубайского суда в отношении компании-должника

Суд в Ростове обязал иностранную компанию-должника выплатить 2,3 млн долларов США.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Ростовской области поддержал решение, которое вынесли в Дубае, и обязал иностранную компанию-должника выплатить 2,3 млн долларов США. Соответствующее решение опубликовали в электронной картотеке дел.

Решение в донском суде вынесли в конце апреля 2025 года. Судя по материалам инстанции, истцом выступал АО «Вуз-банк» из Свердловской области. Финансовые претензии были предъявлены компании из Объединенных Арабских Эмиратов.

Истец утверждал, что ответчик в 2019 году поручился по кредитному договору, но после двух судебных процессов в Дубае так и не исполнил своих обязательств.

В Арбитражном суде Ростовской области после рассмотрения иска пришли к такому же решению, что и в двух предыдущих иностранных инстанциях. Кроме основного долга в 2,3 млн долларов США, ответчик теперь также должен перечислить дополнительные деньги, начисленные по ставке 9% с сентября 2020 года.

Подпишись на нас в Telegram.