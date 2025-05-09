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На трассе М-4 «Дон» под Горячим Ключом ограничат движение транспорта 11 мая

Дорогу под Горячим Ключом перекроют на полчаса для ремонта пешеходных переходов.

Источник: Автодор — Telegram

В ночь с 10 на 11 мая на трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа временно ограничат движение транспорта. Перекрытие дороги продолжительностью до 30 минут планируется в период с 0:00 до 4:00 из-за установки габаритных ворот и монтажа надземного пешеходного перехода на 1387-м километре трассы. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

Проект по замене наземных пешеходных переходов на современные надземные конструкции будет реализован в микрорайоне Заречье и на 1390 километре автодороги в зоне отдыха «Старый замок». Это позволит ликвидировать пешеходные светофоры и улучшить пропускную способность оживленного участка трассы. До конца 2025 года аналогичные объекты планируется построить на 1327-м и 1360-м километрах М-4 «Дон».

«Просим водителей учитывать данную информацию при планировании поездок и приносим извинения за возможные неудобства», — отметили в пресс-службе «Автодора».

Напомним, что на Черноморском направлении временно отменят часть «Ласточек».