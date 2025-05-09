На трассе М-4 «Дон» под Горячим Ключом ограничат движение транспорта 11 мая

В ночь с 10 на 11 мая на трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа временно ограничат движение транспорта. Перекрытие дороги продолжительностью до 30 минут планируется в период с 0:00 до 4:00 из-за установки габаритных ворот и монтажа надземного пешеходного перехода на 1387-м километре трассы. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».