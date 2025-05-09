Ноев ковчег на колесах: как Вера Чаплина вывозила животных из-под бомбежек

Животным приходилось еще тяжелее, хотя работники зоопарка — и столичные, и местные — делали для них все возможное. Шимпанзе Мориц в дороге простудился и погиб от пневмонии. Уже в Свердловске потеряли носорога Мари, зебру Дарьку, некоторых крупных кошек. Слоновника в городе не было, и великаншу Нону определили в бывшую церковь — там хотя бы потолки высокие. Один из работников зоопарка очень привязался к слонихе, построил печку, чтобы она поменьше мерзла, но все равно не смог уберечь — ее доконало недоедание. Ситуация наладилась только спустя год. В мае 1942 года Веру Чаплину с должности зоотехника повысили до заместителя директора Свердловского зоопарка. Ей пришлось отвечать за заготовку корма и ремонт помещений для животных. 5 октября Чаплина писала мужу, что овощехранилище на 40 процентов заполнено, а вот сено все никак не просушат: «Дожди льют беспрестанно, и даже шел уже снег». Хищникам лучше, чем травоядным: «Мяса много, и кормим всех до отвалу, т. к. с жирпромом мне все же удалось договориться». Самой Вере Васильевне наконец-то выделили комнату, и она забрала из Челябинска сына.