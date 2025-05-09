В Самарской области снесут базу отдыха «Малыш» на берегу Волги

Так, установлено, что одно из ООО незаконно владеет участком в рекреационной зоне. Организация самовольно использовала его под турбазу. Сотрудники надзорного ведомства, выявив нарушение, обратились в суд. Они потребовали истребовать более 4 га земли из незаконного владения компании и обязать освободить территорию в течение одного месяца. Для этого необходимо демонтировать 43 сборно-щитовых дома, 11 хозяйственных построек (здание кафе, трансформаторная будка, беседки и детские площадки), металлическое ограждение и ворота. После завершения работ фирма должна будет привести участок в первоначальное состояние.