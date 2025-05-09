В Самарской области снесут базу отдыха «Малыш» на берегу Волги

В Самарской области снесут базу отдыха «Малыш». Она незаконно занимает участок площадью более 4 га на берегу Волги на территории национального парка «Самарская Лука». На днях арбитражный суд региона удовлетворил соответствующий иск прокуратуры.
Так, установлено, что одно из ООО незаконно владеет участком в рекреационной зоне. Организация самовольно использовала его под турбазу. Сотрудники надзорного ведомства, выявив нарушение, обратились в суд. Они потребовали истребовать более 4 га земли из незаконного владения компании и обязать освободить территорию в течение одного месяца. Для этого необходимо демонтировать 43 сборно-щитовых дома, 11 хозяйственных построек (здание кафе, трансформаторная будка, беседки и детские площадки), металлическое ограждение и ворота. После завершения работ фирма должна будет привести участок в первоначальное состояние.
Арбитраж удовлетворил иск прокуратуры. Он постановил забрать у предпринимателей землю, которая является собственностью РФ, и освободить ее от возведенных там построек. Если компания не сделает этого в течение месяца, то снос должно будет провести ТУ Росимущества по Самарской области.
«Взыскать с ООО в бюджет РФ сумму необоснованного обогащения за период с 7 ноября 2021-го по 6 ноября 2024 года за пользование частью участка в 4 га для эксплуатации базы отдыха “Малыш” в отсутствие соответствующего договора — 1,2 млн рублей. Также взыскать госпошлину в 161 тысячу рублей», — говорится в решение суда.
Компания может обжаловать постановление через Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд. Воспользуется ли она своим правом, пока неизвестно.