Силовиков и спецмашины заметили очевидцы во время Парада Победы в Ростове

Ранее донские власти сообщили, что за ситуацией на праздниках будут следить сотрудники МВД и представители других ведомств. В частности, под круглосуточную охрану в регионе планировали взять больше двух тысяч памятников и 210 мемориальных комплексов «Вечный огонь».