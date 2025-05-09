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Силовиков и спецмашины заметили очевидцы во время Парада Победы в Ростове

Жители Ростова и области отметили усиление мер безопасности на майских праздниках.

Источник: Комсомольская правда

9 мая в Ростовской области, особенно в местах проведения массовых мероприятий, был усилен контроль за безопасностью населения. Об этом сообщают очевидцы.

Например, в Ростове-на-Дону некоторые люди обратили внимание на силовиков, пожарных и сотрудников скорой помощи, дежуривших в течение дня. Также правоохранителей видели около мемориалов.

Ранее донские власти сообщили, что за ситуацией на праздниках будут следить сотрудники МВД и представители других ведомств. В частности, под круглосуточную охрану в регионе планировали взять больше двух тысяч памятников и 210 мемориальных комплексов «Вечный огонь».

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