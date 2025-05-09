В Самаре ожидается прохладная погода и облачность 10 мая

В областной столице синоптики прогнозируют продолжение прохладных дней. Результаты наблюдений опубликовал портал Gismeteo.
Как сообщается в данных портала, 10 мая в Самаре температура воздуха будет колебаться от +7 до +15 градусов. При этом небо будет затянуто облаками.
Осадков в этот день не ожидается, ветер останется спокойным 2−6 метров в секунду.
Напомним, что 10 мая в Самаре пройдет авиашоу группы «Русь». Горожане смогут наблюдать фигуры высшего пилотажа на второй очереди набережной реки Волги.
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