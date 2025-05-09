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17:12 (мск)
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Воронеж встретил Поезд Победы
Состав прибыл на платформу главного воронежского вокзала 9 мая.
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