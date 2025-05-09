В Тирасполе к 80-летию Победы открылся специальный музейный сектор

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. В Тирасполе к 80-летию Победы построили специальный музейный сектор, посвященный Великой Отечественной войне.
Это часть большого проекта — музейного квартала. Он интересен как масштабами, так и уникальными локациями и экспонатами.
«Очень много подлинных предметов, которые собирали много лет. Много манекенов в подлинной одежде разных видов войск. Во дворе — восстановленный ДОТ из Тираспольского укрепрайона. Сооружено то, что мы называем партизанской деревней. Кра, й наш небольшой, но очень активно люди сопротивлялись тому, что им навязывали, особенно Тирасполь», — рассказала Sputnik Молдова директор Тираспольского объединенного музея Алла Мельничук.
Заходя в ДОТ, посетители музея в один голос заявляют, что «так не все камеры сегодняшние увеличивают». Сооружение уникальное, в СНГ таких всего три, и это как раз третий. А уникальность ДОТа в том что в нем все оригинальное, оборудование и техническая начинка та, что была в годы Великой Отечественной. Это полностью восстановленный ДОТ.
«На самом деле, их очень много. Но в основном оборудование у всех утеряно. На Днестре все ДОТы взорваны противником при отступлении весной 44-го. Из 500 на территории Приднестровья сохранились в целом виде только три, и вот один из них восстановлен. Многие, наверное, по фильмам думают, что ДОТ — это бетонная коробка с окошками, поставил пулемет и стреляй. На самом деле это совершенная система с фильтрационными и газоотсосными установками, перископом, системами герметизации — довольно современные технологии были для того времени», — рассказал Sputnik Молдова старший научный сотрудник музея Владимир Майер.
Внутри нового музея, открытого в Тирасполе к 80-летию Победы, не менее интересно, чем снаружи. Бюсты маршалов Советского Союза, большая диорама Ясско-Кишиневской операции и иммерсивная среда при входе. Вместе с множеством аутентичных экспонатов все это погружает в атмосферу Великой Отечественной и напоминает всем, благодаря кому стал возможен этот праздник.