В Тирасполе к 80-летию Победы открылся специальный музейный сектор

«На самом деле, их очень много. Но в основном оборудование у всех утеряно. На Днестре все ДОТы взорваны противником при отступлении весной 44-го. Из 500 на территории Приднестровья сохранились в целом виде только три, и вот один из них восстановлен. Многие, наверное, по фильмам думают, что ДОТ — это бетонная коробка с окошками, поставил пулемет и стреляй. На самом деле это совершенная система с фильтрационными и газоотсосными установками, перископом, системами герметизации — довольно современные технологии были для того времени», — рассказал Sputnik Молдова старший научный сотрудник музея Владимир Майер.