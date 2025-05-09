Жителей Башкирии предупреждают о тумане на дорогах

По данным синоптиков, температура воздуха в Башкирии в ночь на 10 мая 2025 года опустится до +4, +9°С, днем потеплеет до +15, +20°С. Ночью и утром местами на дорогах туман, видимость 500−1000 метров. Экстренные службы предупреждают о необходимости соблюдать дистанцию и просят сократить скорость движения.