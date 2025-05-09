Жителей Башкирии предупреждают о тумане на дорогах

Завтра, 10 мая, на Башкирию опустится туман. Как сообщили в госкомитете республики по ЧС, метеорологи прогнозируют в регионе переменную облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, днем с грозами. Ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный 5−10 метров в секунду.
По данным синоптиков, температура воздуха в Башкирии в ночь на 10 мая 2025 года опустится до +4, +9°С, днем потеплеет до +15, +20°С. Ночью и утром местами на дорогах туман, видимость 500−1000 метров. Экстренные службы предупреждают о необходимости соблюдать дистанцию и просят сократить скорость движения.
В ближайшие дни характер погоды в Башкирии не изменится.
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