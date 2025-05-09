Грозы, град и ливни ждут на Южном Урале в ближайшие часы и ночью

В ближайшие часы и нынешней ночью по всей территории региона ожидаются дожди — сильные ливни с грозами, местами крупный град. Южноуральцам также стоит готовиться к усилению ветра. Порывы будут достигать скорости до 25 метров в секунду, передаёт пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
В подобных условиях важно, во-первых, укрепить слабые конструкции, иначе есть риск их сноса. Во-вторых, избегайте высоких объектов, которые могут рухнуть. Не паркуйте машины под деревьями, рекламными щитами. В-третьих, старайтесь обходить стороной линии электропередач. В условиях разгула стихии возможны обрывы.
Министерство общественной безопасности Челябинской области рекомендует гражданам пережидать усиление ветра дома. При ухудшении погоды, если вы оказались на улице, лучше на время спрятаться в подземном переходе или подъезде и подождать, пока она не улучшится. В случае ЧП можно обратиться за помощью по номерам 101 или 112.
Рекомендуем всем жителям Челябинска и других населённых пунктов, где ожидается запуск фейерверков, заранее подготовиться к ухудшению погоды: взять с собой хорошую защиту от дождя и тёплый чай.