Грозы, град и ливни ждут на Южном Урале в ближайшие часы и ночью

Министерство общественной безопасности Челябинской области рекомендует гражданам пережидать усиление ветра дома. При ухудшении погоды, если вы оказались на улице, лучше на время спрятаться в подземном переходе или подъезде и подождать, пока она не улучшится. В случае ЧП можно обратиться за помощью по номерам 101 или 112.