В Верхней Пышме в День Победы прошло авиашоу

Верхняя Пышма тоже с размахом отметила 80-летнюю годовщину Победы. Здесь по улицам проехала колонна из десятков исторических образцов военной и гражданской техники времен Великой Отечественной войны. А после этого состоялось авиашоу от пилотажной группы «Русь». Также в этот день в городе заложили основу для стелы «Верхняя Пышма — город трудовой доблести».