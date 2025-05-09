В Верхней Пышме в День Победы прошло авиашоу

Верхняя Пышма тоже с размахом отметила 80-летнюю годовщину Победы. Здесь по улицам проехала колонна из десятков исторических образцов военной и гражданской техники времен Великой Отечественной войны. А после этого состоялось авиашоу от пилотажной группы «Русь». Также в этот день в городе заложили основу для стелы «Верхняя Пышма — город трудовой доблести».
— Праздничные мероприятия Дня Великой Победы продолжаются в Верхней Пышме, — сообщают в администрации города. — Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога, врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, почетный гражданин области Андрей Козицын, директор градообразующего предприятия Владимир Колотушкин, глава городского округа Иван Зернов приняли участие в закладке основания стелы «Верхняя Пышма — город трудовой доблести».
Добавим, что Указ о присвоении этого звания Верхней Пышме президент России Владимир Путин подписал в январе 2025 года.