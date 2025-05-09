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В семи странах покажут документальный мини-фильм о Таганроге

Документальный фильм о Таганроге в годы войны покажут в нескольких странах мира.

Источник: Комсомольская правда

Документальный мини-фильм «Таганрог в годы Великой Отечественной войны» покажут в семи странах мира. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава приморского города Светлана Камбулова.

Видеоролик вместе с фотографиями и исторической справкой подготовили в управлении по развитию туризма и внешних связей.

По словам Светланы Камбуловой, материалы расширят экспозиции детских рисунков, организованные в честь 80-летия Великой Победы. Ознакомиться с работами юных художников, а также узнать больше о Таганроге в годы войны смогут жители Республики Кот-д’Ивуар, Мадагаскара, Марокко, Казахстана, Киргизии, США и Франции.

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