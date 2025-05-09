В семи странах покажут документальный мини-фильм о Таганроге

По словам Светланы Камбуловой, материалы расширят экспозиции детских рисунков, организованные в честь 80-летия Великой Победы. Ознакомиться с работами юных художников, а также узнать больше о Таганроге в годы войны смогут жители Республики Кот-д’Ивуар, Мадагаскара, Марокко, Казахстана, Киргизии, США и Франции.