В Астане прошёл праздничный концерт в честь 80-летия Победы

Мероприятие, организованное Казахстанским центром «Евразийский мониторинг», собрало тысячи жителей и гостей столицы. Люди пришли выразить уважение и признательность участникам войны, чьё мужество обеспечило мирное будущее современному поколению.
Концертная программа включала исполнение фронтовых песен, военных маршей и современных патриотических композиций. Также были представлены театрализованные сцены на основе реальных писем и воспоминаний солдат, что создало особую атмосферу сопричастности и памяти.
Зрители тепло встретили выступления известных казахстанских артистов, творческих коллективов и молодых исполнителей. Музыкально-поэтические номера стали центральной частью программы, передав дух тех героических лет и связь времён.
Особое внимание было уделено памяти национальных героев, чьи имена вписаны в историю Казахстана. В их числе — Талгат Бигельдинов, Бауыржан Момышулы, Маншук Маметова, Алиия Молдагулова, Иван Панфилов, Рахимжан Кошкарбаев, Хиуаз Доспанова и другие.
Директор центра «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев подчеркнул значение события:
Сегодня мы собрались в сердце нашей столицы, чтобы торжественным концертом отметить 80-летие Великой Победы — великого подвига, навсегда вписанного в историю Казахстана и всего человечества. Эта сцена стала местом, где музыка, слово и свет объединяются в дань глубокого уважения тем, кто защитил мир ценой своей жизни.
Памятные мероприятия прошли не только в Астане, но и по всему Казахстану, а также в других странах мира. В каждом из этих событий звучала общая мысль — благодарность поколениям победителей и призыв сохранить историческую память.
Алибек Тажибаев также напомнил:
Мы склоняем головы перед героями-фронтовиками, перед каждым, кто в огненном 1941-м встал на защиту Родины, и перед тружениками тыла, чьи руки ковали Победу. Из Казахстана более 1,2 миллиона человек ушли на фронт, свыше 500 из них стали Героями Советского Союза.