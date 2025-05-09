На Кубани в День Победы родились 87 детей

На кануне Дня Победы в Краснодарском крае за сутки родились 87 малышей, из которых 40 девочек и 47 мальчиков. Об этом рассказал Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.
Больше всего детей родилось в Краснодаре, аж 65 малышей. За ним следует Геленджик, где на свет появилось 4 ребенка. Также дети рождались в Каневском, Курганинском, Тихорецком, Калининском и Белореченском районах.
«От всей души поздравляю родителей с появлением на свет малышей! Пусть ваши детки растут здоровыми, крепкими и счастливыми!», — написал Евгений Филиппов в своих соцсетях.
Напомним, что школьники Краснодара записали видеописьма для бойцов в зоне СВО.