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Празднование Дня Победы в Воронеже

Воронежцы масштабно отметили День Победы.

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На площади Ленина состоялся Парад Победы с участием более 20 единиц исторической и современной военной техники. На легендарном Т-34 проехал ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке, Почетный гражданин Воронежской области Николай Борисов, который в ноябре 2024 года он отметил 100-летний юбилей.

С 11 часов на проспекте Революции открылись народные гуляния с концертами, спектаклями, мастер-классами для детей. О проведении того или иного мероприятия можно было узнать из афиш времен мая 1945-го года.

Празднования Великой Победы продолжится с 20 часов на Адмиралтейской площади. В 22.00 планируется салют.