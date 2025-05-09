В Воронеже завершился ремонт пешеходного моста у автовокзала

Как и планировалось, к 9 мая в Воронеже подрядчик завершил ремонт пешеходного надземного моста у Центрального автовокзала.
Напомним, здесь заменили плитку, периллы, покрасили металлические конструкции, заменили остекление из поликарбоната. К празднику переход украсили баннером с поздравлением с Днем Победы.
При этом в мэрии не скрывают, что дальнейшая судьба перехода туманна. Она будет зависеть от того, впишется ли конструкция в проект строительства линии метробуса, которая пройдет по Московскому проспекту. Не исключено, что мост придется демонтировать.