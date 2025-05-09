«Бабушка прятала папу от немцев»: российские звезды рассказали о воевавших предках

Совсем немного осталось до одного из важнейших праздников России — Дня Победы. Тогда борьба за мирное небо над головой коснулась каждой семьи. Что артисты рассказали о своих предках, участвовавших в Великой Отечественной войне — в материале «ВМ».
Привил любовь к труду.
Музыкант, гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов рассказывает о жизни своего деда Алексея Михайловича Колыхалова.
— Мой дед Алексей Михайлович Колыхалов учился в Военно-воздушной академии имени Жуковского. Когда началась Великая Отечественная война, он был курсантом 3-го курса и в первые же дни написал рапорт с просьбой отправить его на передовую. Но ему отказали. Армии требовались грамотные военные инженеры для обслуживания, разработки и испытаний авиационной техники, поэтому приказ начальства был такой: продолжить обучение и стать специалистом, в которых так нуждалась Родина. Дед окончил Академию с отличием в 43-м, и руководство учебного заведения предложило ему занять должность преподавателя. Только дед снова написал рапорт с просьбой отправить его в действующую воинскую часть. На этот раз рапорт удовлетворили, и он поступил на службу на недавно образованную Научно-экспериментальную базу ВВС Рабоче-крестьянской Красной армии.
Вся работа имела гриф секретности, так как была связана не только с ремонтом поврежденной в боях авиационной техники, но в первую очередь с разработками и испытаниями.
— Дед никогда не делился подробностями своей работы даже со своими самыми близкими, но о ее важности и ценности для страны можно судить по его наградам, среди которых ордена Ленина, Красной Звезды и Боевого Красного Знамени. После войны Научно-экспериментальная база была преобразована в НИИ ВВС, работе в котором дед посвятил всю оставшуюся жизнь, — делится Алексей Горбашов.
Артист признается, что очень гордится дедом.
— В первую очередь его характером: он был принципиальным, не терпел сплетен, всегда был требователен, но справедлив с подчиненными. Дед сделал очень много для меня и моего воспитания. Он привил мне любовь к труду и знаниям, научил обращаться со стрелковым оружием, водить машину и делать самое главное для любого мужчины — в сложных ситуациях уметь «брать штурвал на себя», — рассказывает Алексей Горбашов.
Русская печка выручила.
Актер Алексей Огурцов рассказывает о трех членах своей семьи, которые участвовали в войне.
— В моей семье героев Великой Отечественной войны несколько. Мой дед Сергей Яковлевич Огурцов был генерал-майором. Он был на передовой с первых дней войны. Однажды он ехал в поезде вместе с военным инженером, Героем Советского Союза Дмитрием Михайловичем Карбышевым. Однако на них напали. Дед предлагал Карбышеву бежать, но у него были перебиты ноги, и Дмитрий Михайлович не смог отправиться с ним. Из 50 человек погибли пятеро. С остальными дед создал партизанский отряд, проводил диверсии против немцев, — делится Алексей Огурцов.
Второй герой в семье актера — двоюродный дед.
— Павел Яковлевич Огурцов — родной брат Сергея Яковлевича. Он прошел от Смоленска до Берлина, был старшим лейтенантом. Освобождал Будапешт, Вену, Германию. Награжден множеством медалей и орденов. Павел Яковлевич дожил до 96 лет в своей родной Ельне, — делится Огурцов.
Хорошо запомнил актер и рассказы отца:
— Мой папа Николай Павлович в годы войны был совсем юным, он родился в 1937 году. Но полицаи стреляли и в детей… Немцы соорудили кухню в палаточном лагере, расчистили всю территорию, караул выставили. А папа захотел в туалет. Ну и сделал свое дело на расчищенном месте. Он убегал, в него стреляли. Немцы стали искать отца и не нашли: бабушка прятала его в печи.
Спасал жизни своих товарищей.
Актриса Анна Хилькевич рассказывает, как сражался ее дедушка.
— Однажды в окоп, где находились мой дедушка Андрей Андреевич Пензин и его однополчане, попала граната. Дед схватил гранату и успел выкинуть ее в другую сторону, тем самым спас свою жизнь и жизни своих товарищей… Он был связистом, обеспечивал бесперебойную связь для управления войсками и докладов об обстановке на фронте. Не раз ему приходилось под огнем противника восстанавливать поврежденную линию. Я рассказываю своим дочкам об их прадеде не только на 9 Мая. Мне кажется, дети должны знать историю нашей страны и семьи. Сейчас это особенно важно, — делится Анна Хилькевич.
Переживал за братьев.
Певица Сати Казанова делится с «Вечерней Москвой» историей жизни своего деда.
— Мой дедушка Талостан Хомнотович Казанов воевал в Ростовской области. С тяжелыми пулевыми ранениями, с раздробленными ногами он попал в полевой госпиталь, туда же через сутки привезли его командира. Вместе с дедушкой воевали двое его братьев, и он очень переживал за них. Несмотря на ранения, он подполз к командиру, пока они на носилках лежали в ожидании врачей, и спросил, что он знает о его родных. Командир сказал, что буквально вчера было сражение, куда ушли оба его брата, но не вернулись. Тела их тоже не найдены, поэтому их считают пропавшими без вести. Прошло уже 80 лет с момента окончания войны, но братьев моего дедушки так и не нашли. До конца жизни он тосковал по ним, — делится Сати Казанова.