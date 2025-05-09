«Бабушка прятала папу от немцев»: российские звезды рассказали о воевавших предках

— Мой дедушка Талостан Хомнотович Казанов воевал в Ростовской области. С тяжелыми пулевыми ранениями, с раздробленными ногами он попал в полевой госпиталь, туда же через сутки привезли его командира. Вместе с дедушкой воевали двое его братьев, и он очень переживал за них. Несмотря на ранения, он подполз к командиру, пока они на носилках лежали в ожидании врачей, и спросил, что он знает о его родных. Командир сказал, что буквально вчера было сражение, куда ушли оба его брата, но не вернулись. Тела их тоже не найдены, поэтому их считают пропавшими без вести. Прошло уже 80 лет с момента окончания войны, но братьев моего дедушки так и не нашли. До конца жизни он тосковал по ним, — делится Сати Казанова.