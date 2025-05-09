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Первый этап капремонта моста в Нижнем хотят завершить к июлю

Первый этап капитального ремонта путепровода на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде хотят завершить уже через два месяца — к концу июля.

Источник: РИА "Новости"

Об этом коллегам из ГИПЕРНН рассказали в МКУ «ГУММиД».

Напомним, в рамках капитального ремонта путепровода Мызинского моста предусмотрены три этапа. В рамках первого — рабочие монтируют основные балки, ремонтируют подферменники, заменяют старые и аварийные элементы на более надежные и новые.

На данный момент работы идут в соответствии с графиком, и никаких задержек не наблюдается. Согласно плану, ремонтные работы полностью должны быть завершены к декабрю 2026 года.

Ранее мы писали о том, что масштабная реконструкция путепровода у Мызинского моста, первая за последние 45 лет, началась 17 января 2025 года.