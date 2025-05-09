Первый этап капремонта моста в Нижнем хотят завершить к июлю

Об этом коллегам из ГИПЕРНН рассказали в МКУ «ГУММиД».
Напомним, в рамках капитального ремонта путепровода Мызинского моста предусмотрены три этапа. В рамках первого — рабочие монтируют основные балки, ремонтируют подферменники, заменяют старые и аварийные элементы на более надежные и новые.
На данный момент работы идут в соответствии с графиком, и никаких задержек не наблюдается. Согласно плану, ремонтные работы полностью должны быть завершены к декабрю 2026 года.
Ранее мы писали о том, что масштабная реконструкция путепровода у Мызинского моста, первая за последние 45 лет, началась 17 января 2025 года.