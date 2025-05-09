В Екатеринбурге 500 пар станцевали Вальс Победы

В Историческом сквере Екатеринбурга 9 Мая прошла акция «Вальс Победы». Полтысячи пар танцевали под «Майский вальс».
— В Историческом сквере Екатеринбурга этот танец исполнили более 500 пар — студенты вузов, учреждений среднего профессионального образования, воспитанники кадетских корпусов и школьники, — сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.
Эта акция проходит каждый год, причем не только в России, но и в других странах. В Свердловской области в ней участвовали помимо Екатеринбурга также жители Верхнего Тагила, Новоуральска, Полевского, Талицы и Среднеуральска.