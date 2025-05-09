Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге 500 пар станцевали Вальс Победы

Полтысячи пар станцевали под «Майский вальс» в центре Екатеринбурга.

Источник: Свердловская область — Telegram

В Историческом сквере Екатеринбурга 9 Мая прошла акция «Вальс Победы». Полтысячи пар танцевали под «Майский вальс».

— В Историческом сквере Екатеринбурга этот танец исполнили более 500 пар — студенты вузов, учреждений среднего профессионального образования, воспитанники кадетских корпусов и школьники, — сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Эта акция проходит каждый год, причем не только в России, но и в других странах. В Свердловской области в ней участвовали помимо Екатеринбурга также жители Верхнего Тагила, Новоуральска, Полевского, Талицы и Среднеуральска.