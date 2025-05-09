«Салют Победы» на мотодроме ДОСААФ: спортсмены и начинающие пилоты почтили память героев Великой Отечественной войны спортивными заездами на автомобилях

«Мы бережно храним память о событиях Великой Отечественной войны и стараемся транслировать культурные ценности молодому поколению, сохраняя традиции. Для нас важно, чтобы дети, которые участвуют в заездах наряду с состоявшимися спортсменами класса А-1600, видели возможности личностного роста, и в региональном автоспорте в том числе. Видели, что мы делаем одно общее дело», — подчеркнул один из организаторов, 10-кратный обладатель Кубка России по автокроссу Александр Фабрициус.