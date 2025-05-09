«Салют Победы» на мотодроме ДОСААФ: спортсмены и начинающие пилоты почтили память героев Великой Отечественной войны спортивными заездами на автомобилях

9 мая 2025 на мотодроме ДОСААФ прошел спортивно-технический праздник «Салют Победы» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие, организованное региональным отделением ДОСААФ России Омской области, ОСТК «РОСТО» и спортивной школой олимпийского резерва № 3, объединило представителей технических видов спорта из трех регионов.
«Мы бережно храним память о событиях Великой Отечественной войны и стараемся транслировать культурные ценности молодому поколению, сохраняя традиции. Для нас важно, чтобы дети, которые участвуют в заездах наряду с состоявшимися спортсменами класса А-1600, видели возможности личностного роста, и в региональном автоспорте в том числе. Видели, что мы делаем одно общее дело», — подчеркнул один из организаторов, 10-кратный обладатель Кубка России по автокроссу Александр Фабрициус.
На интерактивной части мероприятия были представлены ретроавтомобили времен СССР: «Жигули», «Волга», «Москвич», «ГАЗ» и «ВАЗ». Здесь же прошел парад автомобилей времен ВОВ. Кроме того, зрители смогли увидеть технику омских байкеров, оружие и военную экипировку, беспилотные летательные аппараты и автомобиль Tesla Cybertruck, предоставленный «Академией вождения “Вектор”. А у детей особый интерес вызвало общение со служебными собаками.
Фото: Виктория Стороженко, Марина Клещёнок, Полина Боженко.
Самой захватывающей частью мероприятия стали гоночные заезды в классах: А-1600 (автомобили «ВАЗ-2108», «Лада Калина»), Д2-Классика (заднеприводные автомобили марок «ВАЗ» и «ИЖ»), Д3-мини и Д3-микро (дети 6−10 лет), а также «ЗАЗ» (спортсмены 14−18 лет СШОР № 3 и СТК «РОСТО»).
Открыл гонки Александр Фабрициус, дважды выполнив на вазовской «шестерке» свой знаменитый каскадерский прыжок через четыре автомобиля.
Фото: Виктория Стороженко, Марина Клещёнок, Полина Боженко.
Профессиональные гонщики и начинающие спортсмены из Омской, Новосибирской и Курганской областей соревновались за звание лучшего на трековой гонке мотодрома ДОСААФ.
Приятно удивили начинающие спортсмены в категории Д3-микро (6−8 лет) и Д3-мини (8−10 лет), среди которых были леди-пилоты: Василика Черникова (Новосибирск), Арина Торубара (Азово), Раксалина Столяренко (Азово).
Победителями заездов стали:
Черников Михаил (класс 3Д-микро).
Черникова Василика (класс 3Д-мини).
Серединский Богдан (класс ЗАЗ).
Елизаров Сергей (класс Д2-Классика).
Гирш Андрей (класс А-1600).