100-летнему фронтовику присвоили звание почетного гражданина Ростовской области

После Великой Отечественной войны, до 1948 года, служил в рядах Советской Армии, а потом вернулся в родное село, где работал столяром-плотником и не раз был отмечен благодарностями за добросовестный труд. Также Калуст Магоян много лет вел активную общественную работу, участвовал во встречах с молодежью и школьниками.