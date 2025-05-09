100-летнему фронтовику присвоили звание почетного гражданина Ростовской области

Звание почетного гражданина Ростовской области присвоили 100-летнему фронтовику Калусту Магояну из Чалтыря Мясниковского района. Ветерана лично посетил и поздравил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, об этом рассказали в пресс-службе донского главы.
— Спасибо за Победу и все, что Вы сделали в жизни, низкий поклон. Разрешите вручить знак почетного гражданина Ростовской области. Поздравляю Вас с праздником, с юбилеем, с Днем Великой Победы, — сказал Юрий Слюсарь.
Ветеран поблагодарил за оказанную ему честь.
— Чувствуется, как у нас в стране ценят воинов-освободителей. Мне всего 17 лет было. От штурма Саур-Могилы до штурма Берлина дошел, но так ярко отмечать не приходилось, — ответил Калуст Магоян.
Ветеран участвовал в боях за Украину, Белоруссию, Польшу. В Прибалтике освобождал Вильнюс и Каунас, дошел до Восточной Пруссии. Победу встретил в Германии. Был награжден медалями и орденом Отечественной войны II степени.
После Великой Отечественной войны, до 1948 года, служил в рядах Советской Армии, а потом вернулся в родное село, где работал столяром-плотником и не раз был отмечен благодарностями за добросовестный труд. Также Калуст Магоян много лет вел активную общественную работу, участвовал во встречах с молодежью и школьниками.
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