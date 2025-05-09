МВД Беларуси рекомендует жителям и гостям Минска приходить на парад заранее

В ведомстве заверили, что на празднике будет безопасно, сейчас в городе проходят гуляния в честь Дня Победы. Там также обратили внимание на то, что с любым вопросом можно обратиться к сотрудникам милиции или по телефону 102.
Напоминаем, что парад в столице начнется в 20:30 у обелиска «Минск — город-герой». Чтобы комфортно пройти через КПП и занять лучшие места, приходите заранее и сверьтесь с информацией об ограничениях движения транспорта.
Там напомнили, что для граждан особой категории предусмотрены отдельные КПП с оранжевым тентом, а предметы, запрещенные к проносу, можно временно оставить в камерах хранения, но лучше их вовсе не брать с собой.
Парад Победы
Участие в параде в составе пешей колонны примут более 30 расчетов от силовых ведомств республики и три расчета от иностранных государств, в числе которых почетный караул Народно-освободительной армии Китая. Всего пешая колонна на военном параде будет насчитывать почти 5 тысяч человек. Механизированная колонна — 275 единиц техники — 26 парадных расчетов.
Кроме того, предусмотрена и воздушная часть, в которой примут участие 12 вертолетов и 27 самолетов, авиагруппа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах СУ-30СМ.