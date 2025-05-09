Какой будет погода в Казахстане 10 мая

В Костанайской области ожидается гроза, днем на севере, востоке области град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15−20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. Костанай: 10 мая ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15−20 м/с.