Какой будет погода в Казахстане 10 мая

В Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град. Ночью на западе, севере, востоке, днем на большей части области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный на севере, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. Кокшетау: 10 мая днем ожидается сильный дождь, град. Гроза.
В Актюбинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. На юге, юго-востоке, западе области сохранится высокая пожарная опасность. Актобе: 10 мая ожидаются ночью гроза, утром туман.
В Алматинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге, в горных районах области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный на западе, севере, юге, в горных районах области порывы 15−20 м/с. На севере, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. Конаев: 10 мая временами ожидается гроза. Ветер восточный при грозе порывы 15−20 м/с.
В Атырауской области на севере, востоке ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. На юге, западе области сохранится высокая пожарная опасность. Атырау: сохранится высокая пожарная опасность.
В Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. Тараз: 10 мая сохранится высокая пожарная опасность.
В Костанайской области ожидается гроза, днем на севере, востоке области град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15−20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. Костанай: 10 мая ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15−20 м/с.
В Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, северо-западный днем в центре области 15−20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, в центре, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. Кызылорда: 10 мая днем ожидается гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Актау: 10 мая сохраняется высокая пожарная опасность.
В Павлодарской области ожидаются ночью на юге, востоке гроза, днем гроза, на юге, западе области град. Ветер западный порывы 15−20 м/с. На западе, юге, юго-востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. Павлодар: 10 мая ожидается гроза. Ветер западный порывы 15−20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.
В Северо-Казахстанской области днем на западе, севере, юге ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге области ожидаются гроза, туман, днем град. Ветер северо-западный на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с, днем на юге области временами порывы 25 м/с. Петропавловск: 10 мая ожидаются гроза, туман, днем град. Ветер северо-западный днем порывы 15−20 м/с.
В Алматы переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер восточный 3−8, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−17, днем 23−25 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 15−17, днем 27−29 тепла.
В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный, западный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 14−16, днем 21−23 тепла.