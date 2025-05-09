С песнями, оркестром и под дождем: Молдова широко отметила 80-летие Победы

Бельцы, Оргеев, Тараклия — помнят
В Бельцах Марш Победы стартовал раньше, чем в Кишиневе. Множество людей, невзирая на ливень, прошли по улицам северной столицы с цветами и знаменами Победы. Под раскатистое «Ура!», Маршем Победы проследовали по улицам Бельц люди, для которых сегодняшний день — День Победы!
На импровизированном митинге к участникам шествия обратился Архиепископ Маркел.
День Победы — это день, разделивший мир на «до» и «после», день, в который «коричневая чума» ХХ века была обезглавлена. Молдавский народ, входивший в состав большой советской семьи, был представлен на полях сражений в числе 400 000 человек, а по некоторым данным, даже 600 тысяч. Все солдаты общались на русском языке, сидя в окопах и когда шли в бой! Очень важно хранить память об этом дне и смотреть на историю не через «желтые очки», и воспринимать ее такой, какой она есть!
Шествие завершилось возложением цветов к местному мемориалу — памятнику-танку.
Сотни людей собрал «Бессмертный полк» и в Оргееве. Колонну возглавили представители блока «Победа» и местной администрации.
Праздничная церемония, организованная блоком «Победа», посвященная 80-ой годовщине Дня Великой Победы, прошла также в Тараклии у памятника воинам-освободителям.
Кишинев: марш состоится в любую погоду
Около 30 тысяч человек вышли на Марш Победы и «Бессмертный полк» в столице Молдовы. Несмотря на проливной дождь, препоны со стороны властей, а также запугивания от силовиков, грозивших штрафами и санкциями, кишиневцы отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Участники шествия, как и в предыдущие годы, несли знамена Победы, а также фотографии своих родных-фронтовиков. Оркестр на Марше Победы в Кишиневе играл «Катюшу». Во главе пешей колонны шел ветеран войны, полковник Василий Литвинов, отметивший свое 100-летие. А также глава оргкомитета «Победа» Алексей Петрович, экс-президент Игорь Додон, экс-башкан Гагаузии Ирина Влах, экс-министры обороны и МВД Виктор Гайчук и Павел Войку. В шествии участвовали и депутаты оппозиции.
Народную память не стереть. Единой колонной, без партийных флагов, с портретами наших героев мы прошли к Мемориалу воинской славы «Вечность», где почтили память освободителей. Сегодня мы были вместе — люди разных взглядов, профессий, возрастов. Победа объединила нас тогда, она объединяет нас и сейчас.
Колонна шла через центр города к мемориалу «Вечность» под звуки оркестра, под крики «Ура!», «Победа!», под песни военных лет.
Главным знаменем торжественного марша стало Знамя Победы — священный символ мужества и стойкости нашего народа.
На мемориал пришел и посол России в Молдове Олег Озеров, он принес с собой портрет отца-фронтовика.
Этот праздник всегда остаётся с нашими народами, которые одержали Великую Победу над нацизмом над идеологией национального превосходства.
У Вечного огня люди поклонились памяти павших в борьбе с фашизмом. Чаша огня стала стремительно заполняться букетами.
Гагаузия: людские реки заполонили города автономии
Шествие «Бессмертного полка» объединило тысячи жителей Гагаузии. В столице автономии Комрате марш стартовал от здания Исполкома. Накануне здесь установили инсталляцию «Победа» с фотографиями гагаузов — участников Великой Отечественной войны. Звучали патриотические песни, люди несли цветы, портреты своих дедов и прадедов. Колонна начала шествие к Мемориалу воинской славы, куда накануне была доставлена частица Вечного огня из Москвы.
Комратчане отмечали, что такого количества людей на 9 Мая не видели давно. Люди пели песни военных лет, кричали «Ура», поздравляли друг друга. Повсюду царила атмосфера единения и радости.
День Победы отмечает почти весь мир, почти весь земной шар. Это день памяти, день гордости, день, когда склоняем головы перед подвигом тех, кто сражался за мирное небо и спас человечество от фашизма. Безграничная благодарность — тем, кто проливал кровь за свободу, за Родину, за будущее.
Масштабные шествия и возложения цветов к мемориалам и памятникам воинской славы прошли также в Конгазе, Казаклии, Бешалме, Русской Киселии, Карбалии.
Приднестровье: под Знаменем Победы
В Приднестровье «Бессмертный полк» возобновил свое победное шествие после пятилетнего перерыва. На улицы вышли более 85 тысяч приднестровцев. Только в Тирасполе портреты воинов-освободителей торжественно пронесли по центральному проспекту 35 тысяч человек. И это несмотря на сильный дождь, который усилился как раз во время шествия.
Официальные торжества в Тирасполе начались с исполнения солдатами «Катюши» .Они прошли маршем по главной улице приднестровской столицы, исполнив военные песни. Над Тирасполем взвилось Знамя Победы. Люди шли целыми семьями, были и те, кто специально приехал в Приднестровье из Украины и с правого берега Днестра, чтобы погрузиться в атмосферу большого праздника. Колонну возглавил лидер Приднестровья Вадим Красносельский, он держал в руках фотографию деда.
Впереди колонны представители местного отделения всероссийского движения «Волонтёры Победы» пронесли стометровую георгиевскую ленту и такой же длины приднестровский флаг.
В Бендерах участники «Бессмертного полка» также развернули огромное Знамя Победы.
Победа — одна на всех
Марш Победы в Кишиневе продолжил автопробег «Победа — одна на всех!», стартовавший из центра Кишинева.
Сотни машин, в числе которых были как суперсовременные, так и ретро, растянулась по всему центру молдавской столицы, на несколько кварталов. Автомобилисты сигналили, из окон машин развевались красные полотнища знамен Победы.
Мы отдаем дань памяти нашим предкам, если бы не они, нас бы здесь не было.
Громадная колонна автомобилей в течение нескольких часов проехала по всем магистральным артериям Кишинева, завершив пробег у мемориала «Вечность».Здесь было развернуто гигантское Знамя Победы.
Ранее организатор автопробега Игорь Тулянцев рассказал, что номер телефона автопробега неоднократно блокировался, и даже в День Победы власти Молдовы пошли на такую провокацию. Несмотря на это, масштабное мероприятие прошло успешно.