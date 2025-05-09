С песнями, оркестром и под дождем: Молдова широко отметила 80-летие Победы

День Победы — это день, разделивший мир на «до» и «после», день, в который «коричневая чума» ХХ века была обезглавлена. Молдавский народ, входивший в состав большой советской семьи, был представлен на полях сражений в числе 400 000 человек, а по некоторым данным, даже 600 тысяч. Все солдаты общались на русском языке, сидя в окопах и когда шли в бой! Очень важно хранить память об этом дне и смотреть на историю не через «желтые очки», и воспринимать ее такой, какой она есть!