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Жителей Башкирии просят не приближаться к диким лосям в лесу

В Башкирии заметили гуляющую в лесу лосиху с двумя детенышами.

Источник: Комсомольская правда

Накануне в Иглинском районе Башкирии заметили семью лосей с двумя детенышами. Величавых животных сфотографировали на территории охотничьего хозяйства «Ташлы».

В министерстве экологии Башкирии поясняют, что сейчас у лосей происходит период рождения потомства. Специалисты просят жителей и гостей республики не приближаться к животным, не пытаться их накормить или погладить, это может быть опасно.

Также в пресс-службе Минэкологии республики просят незамедлительно сообщить, если вдруг вам повстречается лосенок. Нужно позвонить по телефону 8 (347) 218−04−30 и в точности рассказать в какое время и где вам повстречался лесной обитатель.