Жителей Башкирии просят не приближаться к диким лосям в лесу

Накануне в Иглинском районе Башкирии заметили семью лосей с двумя детенышами. Величавых животных сфотографировали на территории охотничьего хозяйства «Ташлы».
В министерстве экологии Башкирии поясняют, что сейчас у лосей происходит период рождения потомства. Специалисты просят жителей и гостей республики не приближаться к животным, не пытаться их накормить или погладить, это может быть опасно.
Также в пресс-службе Минэкологии республики просят незамедлительно сообщить, если вдруг вам повстречается лосенок. Нужно позвонить по телефону