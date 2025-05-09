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В Ростове-на-Дону после ухудшения погоды ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности из-за прогноза погоды ввели в Ростове до 11 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону после ухудшения погоды ввели режим повышенной готовности. Об этом 9 мая в Telegram сообщил глава города Александр Скрябин.

— Ввел режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб с сегодняшнего дня по 11 мая, — написал Александр Скрябин.

Глава города попросил всех соблюдать меры безопасности в непогоду, а также напомнил, что в экстренных ситуациях следует обращаться по номеру «112».

Добавим, ранее в Ростовской области объявили штормовое предупреждение. 9 и 10 мая местами по региону ожидаются ливни с грозами и ветер до 20−22 м/c.

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