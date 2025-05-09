Мария Захарова к 80-летию Победы: факты и память на нашей стороне

— 80-летие Победы — великая дата, и Россия однозначно никому не позволит испортить этот праздник. Как вы считаете, почему это так, не побоюсь этого слова, выбешивает Запад?
— Потому что вы абсолютно точно определили их сущность. Что такое выбешивает? От какого слова это произошло? Слово бесы. Об этом же писал, кстати говоря, и Федор Михайлович Достоевский много-много лет назад ровно об этом же — о влиянии того самого ультралиберализма, который уничтожал в человеке человеческое, сущность, душу. И тогда он и написал бессмертное произведение «Бесы».
Потом прошли годы, и мы увидели, к чему привели эти эксперименты западников с этими всеми идеями отхода от истинных ценностей в пользу наносных. Вторая мировая война как цепочка или как очередной этап в цепочке вот этой же самой идеологии. Что это было? Это было уже не просто бесовство, это был настоящий ад. Мне кажется, сейчас с ними происходит то же самое. Вспомните слова Сергея Викторовича Лаврова 2022 года, когда ему задавали вопрос: смогут ли когда-нибудь отношения России с Западом стать прежними, восстановиться и так далее? Что он тогда сказал?
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров в 2022 году произнес именно это слово: «когда перебесятся». Вы понимаете, это же не фигура речи, и это не просто метафизика. Когда из героев делают антигероев, а антигероев возводят на пьедестал, это и есть расчеловечивание, это и есть бесовщина, это и есть ад на земле. Когда экскаваторами, вы подумайте, экскаваторами эксгумируют тела красноармейцев, которые сражались с абсолютным злом, так записано в том числе и в решениях Нюрнберга, который не подлежит пересмотру, и под шумок, не перевозятся с почетом, а под шумок переносятся куда-то на окраины, это и есть расчеловечивание, это и есть та самая бесовщина.
Поэтому у этого выражения, которые вы употребили, есть практическое доказательство. Это не просто высокопарные речи, у этого всего есть фактология. Почему? Самый главный вопрос. Я думаю потому, что из века в век они [Запад] считали себя исключительными. Они имели, возможно, ложные основания так полагать, потому что в свое время захватили колонии, захватили другие страны, поработили народ, кого-то поработили впрямую, сделав рабами и перепродавая друг другу, кого-то сделали колониями с людьми вроде бы свободными, но от них абсолютно зависимыми, кого-то сделали полуколониями, по-разному это было.
Но у них создалось ложное ощущение того, что они управляют всем миром. У них создалось ложное ощущение того, что они являются миссионерами, и они знают, как жить, и они обязаны сломать устои всех стран и народов без учета традиций, без учета особенностей, без учета исторического этапа развития, насадить свои идеалы. Но и это не самое страшное, ведь это же были даже не столько ложные идеалы, сколько ложное использование этих идеалов — вроде бы под тем самым христианским миссионерством, которое западные страны привносили на другие континенты, должно было бы скрываться или внутри должны были быть те самые истины, которые составляли суть изначально западной цивилизации. Но, по большому счету, под этими флагами благородными и светлыми, и чистыми шла очень грязная работа по отъему ресурсов.
Вот один из примеров, которые также Сергей Викторович Лавров недавно приводил, мы регулярно этот пример используем, так называемая «Библия для рабов», которая издавалась в Британии. Вроде Библия, вроде все слова не искажены, просто некоторых слов нет. Каких не было слов в «Библии для рабов», которую издавали в Британии, в Англии? Там не было слов о свободе человека, о том, что люди равны перед Богом. Их просто изъяли, и эту «Библию для рабов» нужно было распространять в британских колониях. И вот эта идеология неоднократно проявлялась в ходе мировой истории за последние столетия. Ярчайший пример — это, конечно, Вторая мировая война, когда под лозунгами того, что есть люди якобы расово превосходящие других, творились чудовищные дела: газовые камеры, выкачка крови у детей в пользу солдат Вермахта, Рейха и так далее, заживо закопанные люди, сожженные села, города. Простите меня, но это ведь история буквально нового времени, если не сказать, еще новейшего, ее еще помнят. Это использование человеческой кожи для изготовления предметов обихода. Это все прожили наши с вами предки.
Поэтому это чувство, ложное чувство, ничем не подкрепленное, без какого-то научного обоснования, но самоприсвоенное, мне кажется, у них не изжито до сих пор, несмотря на то, что целые регионы мира, не то, что отдельные страны, а целые регионы мира, уже обошли тот же самый Европейский союз по уровню сервиса. А ведь уровень сервиса всегда для Запада являлся крупнейшим показателем — удобство, благополучие, благосостояние. Я не говорю про науку, я не говорю про технику и технологии, я не говорю про даже те же самые права человека. Многие регионы мира давно обогнали тот самый напыщенный Запад, но только не кичатся этим. И они [Запад] не могут этого пережить.
И когда мы с фактами на руках отстаиваем тот самый миропорядок, который был основан по итогам Второй мировой войны, с учетом Устава ООН, с учетом роли Организации Объединенных Наций, с учетом нашего, вроде бы, общего прошлого, с учетом тех ошибок, которые были совершены человечеством 80 лет назад и тех свершений, за которые была заплачены такая колоссальная цена, они не могут с этим примириться. Они не могут, потому что иначе им нужно признать свою неправоту, свою ложную ориентацию, то, что многие десятилетия они провозглашали ложные ценности, что занимались не по-настоящему развитием, не по-настоящему гуманитарной сферой, а все это было наносное, все это было ложно придуманное и так далее.
Это такой глобальный взгляд, но он имеет и практическую сторону тоже. Посмотрите, миропорядок, основанный на так называемых правилах. Хотя правило-то одно, мы понимаем — право сильного, право «западного», как они говорят. Как они раньше говорили — право белого человека, а теперь у них — право «цветущего сада». Это же та философская концепция: хотя она не столько философская, столько идеологема, которая предложена была примерно от шести до восьми лет назад.
Первой среагировала именно наша страна. Я помню те переговоры Сергея Викторовича Лаврова, наших специальных представителей, которые велись со всем миром, относительно того, чтобы они обратили внимание, что это не просто мем, это не просто фраза. Это новая идея, которая внедряется, инкорпорируется, которая очень вредоносна — она должна убить существующий миропорядок, связанный с итогами как раз Второй мировой войны и с последующим процессом, конечно, деколонизации, и так далее. Не все и не сразу это отметили и начали реагировать. Многие повторяли за Западом эту формулировку, подумаешь не международное право, а миропорядок, основанный на правилах. Все же очень близко, буквально однокоренное, а видите, какая ложная суть в это была вмонтирована.
Поэтому, когда они понимают, что и история Второй мировой войны, и факты, и документы, и наше внутреннее состояние, наша историческая память не сломлены, не преданы забвению, мне кажется, они внутренне чувствуют фиаско. И отсюда такая бессильная злоба. И второй момент, они понимают, что то, куда они подталкивали весь мир, я уверена, они были убеждены на 100%, что им просто нужно нажать кнопку и перевести эти рельсы немножко, на несколько градусов, и мир покатится совершенно в другую сторону, а этого не случилось. Страны, народы, объединения стран начали говорить не о миропорядке, основанном на их правилах, а о многополярности. Начали появляться истинные, настоящие цифры, свидетельствующие об экономическом росте, о ВВП стран, об их потенциале, об их вкладе в мировую экономику, о том, насколько они предсказуемы, и вся их ложная повестка начала рушиться.
— Праздник — это, безусловно, Парад Победы. В прошлом году мы не приглашали недружественные страны принять участие в Параде Победы. Что будет в этом году? Каким будет наш Парад Победы?
— В первую очередь это наш Парад Победы. И это очень важно. И вы знаете, я подчеркиваю, что это не только международное мероприятие, протокольное мероприятие. Когда мы приглашаем лидеров стран, мы безусловно хотим не только провести мероприятие важное, нужное, историческое. Мы хотим, чтобы они разделили с нами этот праздник, святой для нас, для каждого. Чтобы они стали частью этой атмосферы. Чтобы они нас поняли. Чтобы они увидели, как искренне и абсолютно повсеместно люди, являющиеся гражданами нашей страны, нашими соотечественниками, отмечают его, как по большому счету, главный праздник всей их жизни и жизни еще и наших предков. Это очень важно. По поводу приглашения и того, как это было сделано, об этом говорил Юрий Викторович Ушаков, помощник президента. Рассказал о том, сколько глав государств мы ожидаем на параде, кому были направлены приглашения. Поэтому подробная информация на этот счет уже была опубликована.
— Как раз сообщалось о том, что приглашение было передано и послу США. Как вы считаете, придет ли она на наш парад?
— Я думаю, что лучше у нее спросить. Я другое отмечу, то, что увидели все, очень такую острую реакцию президента США [Дональда] Трампа на повестку, на новости, связанные с юбилеем Победы, подготовкой различных стран. Видели те сообщения, которые он публиковал в социальных сетях на этот счет. Многие посчитали их искажением исторической реальности. Многие посчитали их гипертрофированными. У меня не было никогда возможности подискутировать с кем-то из его ближайшего круга на этот счет, но меня действительно тоже удивила такая острота реакции. Вы, наверное, помните, я ответила цитатами из Рузвельта, президента США того времени, военного времени. А речь шла о заявлениях Трампа о том, что именно Соединенные Штаты сыграли, с его точки зрения, решающую роль в Победе.
Я привела прямые цитаты Рузвельта, который говорил о решающем вкладе Советского Союза. Но я, честно скажу, несколько дней думала о том, почему же так это было преподнесено. И мне кажется, что очень может быть, что это тоже часть такой его внутренней боли за то, что Соединенные Штаты перестали быть великими, в том числе и в знании собственной истории. Возможно, он таким образом пытается привлечь внимание американцев, которые ничего уже не знают ни о Второй мировой войне, ни о роли США в ней, ни о ключевых сражениях, ни о географии Второй мировой войны. Возможно, это такая попытка, которую он совершает на других направлениях, вытащить Америку из того чудовищного кризиса, куда ее загоняли, посчитайте, уже десятилетиями ультралибералы. И просто каким-то образом, вот так надрывно даже, и я так думаю, осознавая, что идет он на грозу с подобными заявлениями — все-таки были и капитуляция Германии, и те, кто принимал эту капитуляцию, и была антигитлеровская коалиция, и было союзничество, и был Тегеран, и был Нюрнберг потом. Все это было, и это, естественно, является историческими фактами. Но мне кажется, вот он так к этому отнесся где-то и гипертрофированно, потому что США, я имею в виду общая масса населения, утратила какие-либо знания о собственной истории, в первую очередь об истории Второй мировой войны, но также, в принципе, о своей истории.
Вы посмотрите, что делала предыдущая администрация. При администрации [Джо] Байдена в Штатах начали сносить памятники тем, кто основал Америку. Вы же помните, была специальная кампания по сносу памятников, по-моему, добрались даже до Колумба, насколько я помню. И вот я думаю, что, возможно, в этом кроется суть. А придет американский посол или не придет — уточните у нее.
— Говоря о других направлениях, диалог России и США, тем не менее, продолжается. Как вы считаете, движется ли он в верном направлении? И, может быть, можно приоткрыть уже какие-то результаты?
— Я думаю, что такие оценки должны давать в администрации президента — в верном направлении он идет или нет. Мы как внешнеполитическое ведомство реализуем те задачи, которые были поставлены нашим президентом. И действительно, как сказал Сергей Викторович Лавров, эти контакты идут по нескольким трекам: какие-то практические результаты уже есть, какие-то только предстоит достичь. Речь идет сейчас о восстановлении контактов по дипломатическим каналам, о функционировании наших дипломатических миссий, о ситуации вокруг Украины. Конечно, бизнес-сообщество пытается каким-то образом состыковаться, учитывая тот урон, который нанесла предыдущая американская администрация двусторонним экономическим связям. Поэтому работа ведется. А оценки тому, как она ведется, будет давать руководство страны.
— Возвращаясь к празднику, в каком количестве стран пройдет акция «Бессмертный полк» и готова ли Россия к провокациям?
— Примерно 100 стран будет охвачено этой акцией. У меня есть более точная цифра — 97 стран. Но давайте все-таки мы вернёмся к этим цифрам после того, как все это свершится. В некоторых странах эта акция уже прошла, так как она проходит не в один день, с учетом местных особенностей, с учетом различных факторов, она проходит на всех континентах. И уже порядка, наверное, десятка стран провели эту акцию. Подробнейшим образом мы освещаем все в официальных аккаунтах министерства иностранных дел, в социальных сетях. Фото, видео, комментарии, прямая речь послов, соотечественников, кстати говоря, местных граждан, которые поддерживают нас в этом стремлении сохранять историческую память. Буквально каждый день мы публикуем, наверное, сотни материалов на этот счет. Я думаю, что вы все это видели.
Есть и особые такие проекты, помимо традиционных — «Бессмертный полк», «Свеча Памяти», высадка деревьев, где-то даже удалось высадить такие небольшие аллеи. Это, конечно, еще наша работа, она, в целом, называется мемориальная работа: по мониторингу сохранности памятников, по ремонту памятников, я имею в виду логистически. И, конечно, когда говорят слово «забота», наверное, в первую очередь речь идет о заботе в отношении живых людей, заботе в отношении детей, стариков, тех людей, которым она нужна. Наши дипломаты относятся к памятникам нашим павшим солдатам, красноармейцам, нашим героям, военачальникам, от рядовых до маршалов, с заботой такой же, как будто они живые. Я понимаю, что звучит это достаточно, наверное, как-то противоречиво, как такое может быть? Речь идет о могилах, а как будто как о живых. А вот так. Потому что только искренне прочувствовав и действительно выйдя за рамки даже своих функциональных обязанностей, на нынешнем историческом этапе может что-то получиться в отношении реализации этой самой мемориальной работы.
Вы же видите, какие препоны ставят. Я уже сказала о том, что до эксгумации дошло, до уничижительного отношения к памятникам, до осквернения, до вандализма. Я могу сказать, что министерство иностранных дел подготовило, и в ближайшее время будем опубликован специальный доклад о том, какие, в каком количестве и где памятники солдатам — красноармейцам и рядовым, и руководящему составу, были осквернены, уничтожены, в какой форме это надругательство происходило. Мир должен знать о том, что творится в центре Европы, а речь идет, конечно, о странах Западной Европы, в первую очередь. В основном именно те, кто считает себя цивилизованными и полагает, что наделен неким правом исключительного менторства в отношении других, показывают чудовищные примеры этого самого вандализма. И это 21 век.
Поэтому действительно заботятся наши дипломаты об этих мемориалах, об этих памятниках, о захоронениях, о надгробиях, обо всей символике, которая имеется на территории других стран, действительно с таким сердечным порывом, что я иногда даже сама задаю себе вопрос, как у них хватает на это сил и терпения. То не пускают, то, как вы помните, что было сделано три года назад с нашим послом [Сергеем] Андреевым в Польше, когда на него было совершено буквально нападение, когда его облили краской, когда ему угрожали. А он шел, шел вперед с группой поддержки, с группой наших дипломатов на возложение цветов к монументам героям Великой Отечественной, Второй мировой войны. Это только один пример, таких примеров огромное количество. Мы ведем интерактивную карту утраченных памятников. Это тоже один из видов мемориальной работы. В МИДе появился, как вы знаете, посол по особым поручениям, который занимается мемориальной работой. Мы готовим и информационно-аналитические материалы на этот счет, мы рассказываем об истории памятников. Естественно, наши посольства занимаются этой проблематикой на ежедневной основе в странах своего пребывания.
Вы, когда в начале задавали вопросы о юбилее Победы, о праздничных мероприятиях, о Параде, а я себя не так давно поймала на мысли, что лично отношусь к этому не как к единичному событию, не как к дню, к которому ты готовишься, знаете, как день рождения или Новый год или какой-то другой важный праздник — ты к этому готовишься, есть какое-то предвкушение, подготовка, кульминация и затем послевкусие. А я поняла, что мы этим живем каждый день, что для нас 9 мая — это каждый день то, что мы видим на календаре, потому что такое количество работы с этим связано: это и резолюции Генеральной Ассамблеи; это и объединение с коллегами по СНГ в рамках года памяти, посвященному юбилею Победы, это же целый год; это мероприятия двустороннего плана, как, например, мы проводим с нашими китайскими коллегами; это работа цифровой дипломатии, как, например, сейчас запущен был проект «Песни Победы» в цифровом виде, в виде кружочков, которые сейчас так популярны, на которых записаны самые популярные песни, связанные с теми годами; это и поддержка наших коллективов. Посмотрите, какую колоссальную работу проводит хор Турецкого, разве только в этом году? Они же проводят эту работу уже много лет, они объезжают города, выступают на центральных площадях или на центральных площадках различных государств и доносят песни Победы до соотечественников, конечно, до ветеранов, их осталось очень мало, до жертв — узников концлагерей, до уже теперь их потомков. И делают это с такой отвагой, потому что никто не знает, только, наверное, наши посольства и министерство иностранных дел, сколько приходится тому же хору Турецкого преодолевать препятствий. Но какой результат — люди аплодируют, люди поют вместе, люди приводят детей.
Сейчас второй раз в истории зал Генассамблеи наполнился песнями Победы, и опять пришли ветераны, но, наверное, может быть, этот второй раз не менее ценный, чем первый, потому что он проходит в условиях вот такой чудовищной борьбы, сопротивления вот этих самых сил зла подобной деятельности. Наши послы публикуют статьи, дают интервью, проводят встречи, приемы. То есть это колоссальная работа, которая ведется целый год. Невозможно себе представить, что такой был бы результат, если бы все готовились только к одному дню. Нет, для нас это ежедневная работа. Да, это труд, но, с другой стороны, это, мне кажется, теперь уже наша судьба. Вот мы себя не можем представить без того, чтобы работать на этом направлении и делать это, как я уже сказала, практически круглосуточно.
— Продолжая тему угроз и провокаций: Зеленский недавно произнес совершенно безумные слова о негарантиях безопасности нашему Параду и так далее. Как вы считаете, повлияли ли эти слова на наших гостей, и что можно сказать об этих словах в адрес площадки, где будет присутствовать даже такое значимое лицо, как, например, Си Цзиньпин?
— Я думаю, что если и повлияли, то только в плане еще большего понимания, с кем мир имеет дело, что это за… Сейчас я ставлю многоточие, потому что те слова, которые я хотела бы употребить, я не могу употребить в эфире, потому что все-таки нужно как-то себя сдерживать, но что это такое за чудовище террористическое, и с кем мир имеет дело. [Надо сказать,] что это никакой не борец за демократию, что это никакой не «отстаиватель» некой свободы, самостийности Украины. Это настоящее террористическое чудище, которое было взращено на западные деньги, снабжено западными вооружениями и развращено западной вседозволенностью в надежде, что раз Запад хочет, как он сформулировал, нанести России стратегическое поражение, то киевскому режиму все сойдет с рук, лишь бы только эта цель была выполнена. Мне кажется, только в этом смысле эти находящиеся абсолютно вне закона, вне логики и вне правового поля заявления могли повлиять.
Можно ли себе представить, что на председателя КНР, великой державы, страны-цивилизации с древнейшей историей, с миллиардным населением, с такими достижениями в науке, технике, культуре и с такой ответственностью и ответственной позицией в международных делах может повлиять заявление Зеленского, какого-то очередного террористического отребья? Нет, конечно. Но все, что было сказано киевским режимом в качестве угроз и Параду, и парадам, и ветеранам, и гостям, почетным гостям, всем гостям этих мероприятий, имеет только одну квалификацию, а именно — терроризм и террористические угрозы. В этом больше, я думаю, не сомневается никто.
— Мы часто общаемся в том числе с европейскими политиками, и они все чаще нам в интервью признаются: «Россия однозначно победила в СВО». Я сейчас не прошу вас давать какие-либо оценки, но о каких качествах русского человека вы здесь могли бы говорить? И я не могу не спросить, чем на нас похожи граждане КНДР?
— Я знаю, что вы точно заметили. Не так давно [мы] публиковали удивительное интервью. Интервью, которого как бы не было. Ко мне пришел журналист одного издания, и вдруг оказалось в ходе беседы, что его буквально разметало, можно так сказать. Вот то слово, о котором вы сказали, просто началось какое-то беснование. Смех при упоминании блокады Ленинграда, какие-то ухмылки, связанные с действительно геноцидом и издевательствами, и пытками в отношении жителей Донбасса, между логической связью, которая очевидно есть, очевидна для всех, между событиями Второй мировой войны и тем, что творится сейчас на Украине — рост неонацизма, экстремизма, терроризма и так далее. И, собственно, мы выложили это интервью, потому что сама редакция пришла в ужас, и мы сделали так, что журналиста не видно, изменили голос, чтобы представить саму суть интервью, но не устраивать травлю человека, не наша это задача.
Так вот, возвращаясь к вашему вопросу о том, что является вот этим самым качеством нашим, нашего народа, вдруг этот журналист буквально вскрикнул. Это просто такой откуда-то из глубины раздавшийся голос. И он сказал, когда я парировала какую-то его очередную насмешку, я сказала: «Вы поймите, ведь Россия пришла на помощь тем, кого уничтожали». И он буквально скрипнул и произнес: «Разве страдания одних должны влечь за собой страдания других?» Представляете? И я привела ему пример того, что ровно это испытал наш народ 80 лет назад, тогда, когда освобождал мир от нацизма и фашизма. И если бы страдания тех, кто был в концлагерях, кто был обречен на смерть в газовых камерах, кто был угнан в рабство, вот такое вот рабство уже ХХ века, не всколыхнули сопереживание, сочувствие у нашего народа, так мир был бы другим. Вот эта способность, я не знаю, как сказать, я не хочу говорить на генетическом уровне или какую-то использовать научную терминологию, не имея на это права, потому что действительно в этом смысле стараюсь быть очень аккуратна. Но на уровне культуры, на уровне сохранения исторической памяти и на уровне тех самых ценностей, действительно, эта способность, которую воспитывает из поколения в поколение наш народ в своем потомстве, способность к сопереживанию и к самопожертвованию ради близкого и ради истины.
У меня было еще одно интервью с корреспондентом, которое вышло полноформатно, и он меня спросил: «Но ведь мы в 2022 году всем народом встали, объединились, потому что мы были правы. Вот в чем самая главная была идея?» Я говорю: «Не только в этом дело, не только встали всем народом, потому что были правы, а в том числе, даже не задавая себе вопросы вот этого уровня, встали, потому что там на передовой уже были наши, а наши были на передовой за тех, кого они считали нашими, и кто молил о помощи многие годы». Есть разница, да? Вставать и быть готовым на подвиг, чувствуя абсолютную правоту, или быть готовым к самопожертвованию, потому что это необходимо тем, кто находится на грани жизни или уже по ту грань. Тонкие философские вещи, они прекрасно описаны и в нашей художественной литературе, и в философии, русской философии, и в нашей публицистике. Сколько снято фильмов, сколько рассказано историй, но мне кажется, именно это и является ответом на ваш вопрос.
Но это, в том числе, и такой круг: с одной стороны, это то, что нам позволяет мобилизовываться и противостоять самым чудовищным вызовам, но, с другой стороны, это и причина, почему мы это делаем.
— Поэтому граждане КНДР тоже пришли на помощь?
— Я думаю, что, во-первых, граждане КНДР помнят о роли и вкладе Советского Союза и нашего народа тогда, когда им нужна была помощь. Кто-то, я имею в виду и другие страны, тоже это помнят и тоже откликаются.
И, вы знаете, не было, наверное, ни одной африканской страны, которую бы не посетил сейчас Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел России, с визитами, где бы нам не говорили ровно то, что мы сейчас с вами вспомнили: «Мы знаем и вечно будем сохранять память о той роли, которую ваша страна — Советский Союз, русские — сыграли в деколонизации и в том, чтобы наши страны и наши народы обрели свободу».
Многие помнят, кто-то забыл. Не будем сейчас о грустном, мы регулярно об этом говорим. И когда касались тем осквернения памятников, и когда говорили о противодействии мероприятиям и вообще противодействии или русофобии. Я не могу сказать, что многие, но были и те, которые забыли. Кто эти страны, можете, кстати говоря, сами посмотреть в списке голосующих против российского проекта резолюции, связанной с недопустимостью героизации нацизма, фашизма, расизма и так далее. Есть и такие.
Но мне кажется, что мировое большинство, конечно, знает и об истинной роли России в мире, и об истории нашей страны, и об истории наших стран, и о вкладе нашей страны в мировые процессы освобождения людей, деколонизации, борьбе с гнетом, насилием, с постановкой целей истинных, не связанных с какой-то лжеультралиберальной повесткой, придумыванием количества гендеров или с переклейкой различных органов без необходимости, преимущественно половых, с издевательствами над детьми, гормональными терапиями для того, чтобы из мальчиков делать девочек, а с постановкой истинных целей, таких как делать мир более справедливым. Не утопичными, а ориентированными на истину, приближающими наши действия, наши коллективные усилия к таким понятиям, как добро, мир, справедливость, дружба, взаимопонимание. Вот все, что я перечислила, все эти слова, просто даже на уровне терминов, уже давно не употребляются западниками ни в их внутренних выступлениях, ни в их выступлениях на международных площадках. Эти слова вы можете найти в вокабуляре политиков мирового большинства.
— Все-таки праздник придет на все континенты, и многие граждане Украины и Молдавии хранят этот культурный код и будут отмечать 9 мая. Что мы можем сказать этим людям, кто будет праздновать, скажем так, за закрытыми ставнями?
— Не сдавайтесь. Не сдавайтесь, потому что за вами ваше поколение. Просто откройте ваши фотоальбомы, посмотрите глаза в глаза вашим предкам, вашим дедам, прадедам, вашим бабушкам, прабабушкам. Вспомните, как они встали на защиту мира, как они самоотверженно боролись — кто-то на передовой на фронте, кто-то в тылу. И задайте себе вопрос: что определяет вашу жизненную позицию, и кто вам может подсказать правильный ответ на возникающие вопросы? Вот они — и потому, что это ваша семья. Но не это, наверное, главное. А потому, что ваша семья стояла как раз-таки на той самой стороне правды, которая подтверждена всем: практикой жизни, просто тем, что эта жизнь у нас есть, международным правом, Нюрнбергским трибуналом и, конечно, еще раз подтверждена колоссальными жертвами, которые, к сожалению, мир вынужден был принести для того, чтобы больше такого не произошло. Так будьте сильными, найдите в себе возможности, найдите в себе силы, энергию для того, чтобы отстаивать истины, и не сдавайтесь.
Я не могу сказать, будет ли это просто для кого-то как, я думаю, это является, например, в нашей стране, частью нашего общего состояния, или это будет очень сложно, как это сейчас, например, на Украине. Послушайте, когда я услышала, что, оказывается, на Украине ветеранам Великой Отечественной войны предписано носить медали на внутренней стороне пиджаков, когда им запрещено, буквально так, петь песни Победы на русском языке, когда им невозможно, просто на уровне физического уничтожения, носить символику георгиевской ленты — будь то она в качестве символа современного 9 мая или будь то она непосредственно связана с медалью — просто нельзя, потому что за это могут убить, вот тут стало понятно, что это самоотверженный подвиг тех, кто все-таки продолжает это делать. Не сдавайтесь. Нельзя, иначе будет повторение того, что уже было, иначе будут опять стремления отсортировать людей на тех, кто может жить и полноценно всей грудью дышать и наслаждаться окружающим миром, и тех, кому положено жить только в гетто, опять детей будут сортировать на тех, кому положено мороженое и пирожное, и тех, у кого будут отбирать кровь в пользу более достойных, на тех, чьи черепа, чьи формы носов, ушей, разрез глаз соответствуют установкам каким-то придуманным, и тех, которые могут идти в расход.
А ведь это же тоже не высокие слова, это не просто какая-то символическая форма. За последние годы, именно начиная с 2022 года, режим Зеленского узаконил упрощенную форму изъятия органов у своих собственных граждан. Вы поймите, это же все укладывается в философию того, что тот же самый Запад творил в 90-е годы на Балканах, в частности в Югославии — черная трансплантология, которая обслуживала интересы опять вот тех, кто называет себя избранными, исключительными, «цветущим садом», «золотым миллиардом», якобы белой или какой-то избранной расой и так далее. Сейчас ведь то же самое творится на территории Украины в пользу, опять же, Запада и каких-то там определенных кругов. Не сдавайтесь. Я понимаю, что это очень тяжело, но это нельзя делать.
— Что в этот праздник Великой Победы вы можете пожелать нашим ветеранам и россиянам?
— Ветеранам здоровья в первую очередь. Конечно, благополучия их семьям. Я так счастлива, что мы дожили до тех времен, когда ветераны уже много лет живут в достойном окружении заботой государства. Я помню конец 80-х, годов, как уничижительно к ним относились, вроде бы, и даже поздравляли, ну все как—то, знаете, с большим сомнением, на правильной ли стороне истории они были. Я помню, как они ужасались, я сейчас говорю в том числе и о своем дедушке, тем публикациям, которые были в прессе, тем передачам, которые показывали по телевизору. Я помню их недоумение в связи с переносом парада Победы с Красной площади. Просто в угоду кому-то там на Западе. Я помню их бедственное материальное положение, когда только благодаря своим близким, своим семьям они выживали. Хотя они и ковали и Победу, и благополучие страны, но были вынуждены влачить просто жалкое существование. Я помню, как продавались медали и ордена в центре Москвы на лотках. Не реплики, не копии, а настоящие. Кто-то их воровал, кто-то их скупал, потому что кто-то был их вынужден продавать, чтобы просто выжить.