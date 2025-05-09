Мария Захарова к 80-летию Победы: факты и память на нашей стороне

Вы, когда в начале задавали вопросы о юбилее Победы, о праздничных мероприятиях, о Параде, а я себя не так давно поймала на мысли, что лично отношусь к этому не как к единичному событию, не как к дню, к которому ты готовишься, знаете, как день рождения или Новый год или какой-то другой важный праздник — ты к этому готовишься, есть какое-то предвкушение, подготовка, кульминация и затем послевкусие. А я поняла, что мы этим живем каждый день, что для нас 9 мая — это каждый день то, что мы видим на календаре, потому что такое количество работы с этим связано: это и резолюции Генеральной Ассамблеи; это и объединение с коллегами по СНГ в рамках года памяти, посвященному юбилею Победы, это же целый год; это мероприятия двустороннего плана, как, например, мы проводим с нашими китайскими коллегами; это работа цифровой дипломатии, как, например, сейчас запущен был проект «Песни Победы» в цифровом виде, в виде кружочков, которые сейчас так популярны, на которых записаны самые популярные песни, связанные с теми годами; это и поддержка наших коллективов. Посмотрите, какую колоссальную работу проводит хор Турецкого, разве только в этом году? Они же проводят эту работу уже много лет, они объезжают города, выступают на центральных площадях или на центральных площадках различных государств и доносят песни Победы до соотечественников, конечно, до ветеранов, их осталось очень мало, до жертв — узников концлагерей, до уже теперь их потомков. И делают это с такой отвагой, потому что никто не знает, только, наверное, наши посольства и министерство иностранных дел, сколько приходится тому же хору Турецкого преодолевать препятствий. Но какой результат — люди аплодируют, люди поют вместе, люди приводят детей.