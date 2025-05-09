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Авиашоу в Ревде отменили из-за плохой погоды

Пилотажная группа «Русь» отменила авиашоу в Ревде из-за дождя.

Источник: Комсомольская правда

Не только в Верхней Пышме 9 Мая должно было пройти авиашоу. Также его ожидали жители Ревды. К сожалению, из-за резко испортившейся погоды пролет авиации над городом пришлось отменить.

— К сожалению выступление в Ревде отменено по метеоусловиям аэродрома вылета, мы очень надеялись прилететь к вам, но погода не позволила это сделать! — сообщили представители пилотажной группы «Русь». — Надеемся, что мы сможем в этом году вновь прилететь к вам! Спасибо всем тем, кто ждал нас!

По данным Уральского гидрометцентра, в Екатеринбурге и Свердловской области дожди продлятся до 12 мая включительно.