Авиашоу в Ревде отменили из-за плохой погоды

— К сожалению выступление в Ревде отменено по метеоусловиям аэродрома вылета, мы очень надеялись прилететь к вам, но погода не позволила это сделать! — сообщили представители пилотажной группы «Русь». — Надеемся, что мы сможем в этом году вновь прилететь к вам! Спасибо всем тем, кто ждал нас!