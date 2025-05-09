В Ростовской области проживают 6,6 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны

Почти 280 уроженцев Ростовской области были удостоены звания Героя Советского Союза. 57 человек стали полными кавалерами ордена Славы. Кроме того, за подвиги, совершенные на территории региона, более 40 человек были отмечены званием Герой Советского Союза.