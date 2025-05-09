В Ростовской области проживают 6,6 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны

В Ростовской области, по состоянию на 30 апреля 2025 года, проживают 6643 ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщают донские власти.
В частности, в регионе живут 38 инвалидов и 262 участника войны, из которых 100 человек — фронтовики. 103 жителя Ростовской области — блокадники Ленинграда, 659 — бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
2290 женщин — вдовы ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 3291 — труженики тыла.
Почти 280 уроженцев Ростовской области были удостоены звания Героя Советского Союза. 57 человек стали полными кавалерами ордена Славы. Кроме того, за подвиги, совершенные на территории региона, более 40 человек были отмечены званием Герой Советского Союза.
Добавим, в Ростове-на-Дону, по последним данным, проживают 1759 ветеранов Великой Отечественной войны, из которых 63 человека непосредственно участвовали в боевых действиях.
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