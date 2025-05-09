Жители Башкирии почтили минутой молчания павших в Великой Отечественной войне

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал в своих соцсетях видеоролик, посвященный погибшим в Великой Отечественной войне. На видео демонстрируются мемориалы и памятники, посвященные памяти народа победителя.
Напомним, сегодня, 9 мая, наша страна отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Утром в Уфе прошел торжественный парад, посвященный юбилею Великой Победы и шествие «Бессмертного полка». Подробнее об этом можно почитать здесь.
Под видео, опубликованном в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров предложил жителей региона почтить память героических предков минутой молчания.
— Минута молчания в память обо всех, кто отдал жизнь в борьбе с фашизмом. Вечная слава нашим героям! — написал глава Башкирии.
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