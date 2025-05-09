Не только Hugo Boss: какие бренды во время Второй мировой помогали нацистам

Не секрет, что крупные мировые бренды сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны. Кто-то делал это под давлением действующей власти, а кто-то — исходя из идеологических взглядов. Некоторые из списка «партнеров Гитлера» могут действительно вас удивить. При этом одежда, мебель, автомобили этих брендов по сей день пользуются популярностью в мире. Какие известные компании поддерживали нацистов и почему они это делали, выясняла «Вечерняя Москва».
Какие бренды сотрудничали с нацистами.
Hugo Boss.
Они занимались пошивом униформы для солдат СС и членов нацистской партии во времена Второй мировой войны. Черно-коричневые рубашки были отшиты ими для гитлерюгенда (молодежной организации НСДАП), а коричневые — для штурмовиков СА (военизированного отряда НДСАП).
Однако слухи о том, что Hugo Boss лично придумал дизайн формы, — не более чем выдумка. Внешний облик экипировки немецких военных разработал Карл Дибич, а модный дом лишь принял заказ на пошив, надеясь сохранить свой бизнес. На заказах нацистской партии в военные годы компания серьезно разбогатела. Кроме того, для пошива она использовала на фабрике труд 140 военнопленных из Польши и 40 — из Франции.
За эту ошибку немецкий модный дом извинился спустя годы, выступив с публичным обращением к семьям пострадавших. Извинения прозвучали вместе с публикацией новой книги об истории компании в годы правления Гитлера. Однако в тексте можно заметить, что Hugo Boss в свое время был лоялен к нацистам и их идеологии.
— Hugo Boss вступил в партию не только потому, что это привело к контрактам на производство формы, но и потому, что он был последователем национал-социализма, — сообщается в книге.
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Adidas и Puma.
Сегодня почти у каждого человека есть спортивная одежда этого бренда, но в годы Второй мировой войны братья Адольф и Рудольф Дасслеры были членами нацистской партии. У двух братьев было разное отношение к нацистской идеологии: Рудольф был непреклонным сторонником национал-социализма, в то время как Адольф не поддерживал режим. Однако, несмотря на это, во время войны их завод принудительно переоборудовали под производство военной техники для нацистов.
В послевоенные годы Рудольфа из-за связей с нацистами отправили в лагерь для интернированных, а Адольфу удалось остаться в Херцогенаурахе (город в Германии — прим. «ВМ»).
BMW, Daimler-Benz и Volkswagen.
У крупных автомобильных гигантов тоже есть темные страницы в прошлом, связанным с нацистской армией. Так, например, основные акционеры автозаводов Bayerische Motoren Werke AG (BMW) и Daimler AG — Харальд и Херберт Квандты — в годы Второй мировой войны начали производство огнестрельного оружия марки «Маузер» и зенитных снарядов. А также они производили самолеты, мотоциклы и авиационные двигатели для люфтваффе. Для этого они использовали рабский труд еврейских пленных, за что потом приносили публичные извинения.
А в создании первой базовой модели Volkswagen, который задумывался как «народный автомобиль», принимал участие сам Адольф Гитлер. Авто создали в 1937 году. В годы Второй мировой завод начал заниматься производством военной техники, используя принудительный труд.
Opel.
Компания, созданная Адамом Опелем, в годы войны занималась производством грузовиков Blitz («Молния»). Они были выпущены в 1937 году, а затем стали самой популярной моделью авто для немецкой армии. В работе были задействованы узники лагерей.
IKEA.
Шведский мебельный концерн, основанный Ингваром Кампрадом, числился в материалах полиции безопасности Швеции как «активный нацист». А все потому, что Ингвар был членом нацистской партии «Шведское социалистическое собрание» и собирал для нее пожертвования. Спустя время Кампрад подтвердил эту информацию и извинился перед евреями.
Coca-Cola, Fanta.
Компания по производству газированных напитков встала на сторону Гитлера во Вторую мировую войну. Она не могла поставлять в Германию полюбившуюся всем Coca-Cola, поэтому создала немецкий филиал по производству Fanta. Новый напиток быстро набрал популярность среди людей, а доход компании резко взлетел. После окончания войны фабрика начала распространять оранжевый напиток среди дислоцировавшихся в Европе американских солдат.
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Bosh.
Концерн, созданный Робертом Бошем, также производил запчасти для нацистской армии, при этом используя труд заключенных.
Впервые о связи компании с националистами во время Второй мировой войны узнали в 2000 году, когда в Национальном архиве были найдены документы, подтверждающие их сотрудничество. Kodak помогала фашистской Германии закупать товары и расплачиваться за них долларами. А близкие отношения с советником Гитлера помогали компании контролировать свой бизнес дистанционно.
Коко Шанель могла сотрудничать с германским правительством во время войны, поддерживая при этом антисемитские настроения. Модельер состояла в немецкой разведке и доносила немцам информацию из Франции. В послевоенные годы ее поступок не смогли забыть: обвинили в коллаборационизме и арестовали. Но в 1944-м по личной просьбе премьер-министра Соединенного Королевства Уинстона Черчилля ее отпустили, после чего модельер отправилась жить в Швейцарию.
В военные годы компания, которую основал Карл Фридрих Сименс в 1933 году, производила авиационные моторы, электрическое оборудование и точную механику для нацистской армии, военного и торгового флота. Для работы на производстве компания использовала труд заключенных евреев и военнопленных, в штате организации числилось около 50 тысяч подневольных. Но, несмотря на помощь нацистам, основатель компании не поддерживал их взглядов. Поэтому на его похоронах не было представителей власти.
Dior.
Знаменитый кутюрье Кристиан Диор тоже был вынужден работать на нацистов. Его модный дом занимался пошивом платьев для жен французских коллаборационистов и нацистских офицеров.
Nivea.
Вермахт личными средствами гигиены активно снабжала и косметическая компания Nivea. На этом компания заработала хорошую прибыль. Кстати, поисковики до сих пор находят те самые «синие баночки» на местах сражений.
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Почему бренды шли на сотрудничество.
Многие компании примкнули к Гитлеру и нацистской партии в попытке сохранить бизнес и не потерять доход во время военных действий, считает историк моды, ведущий научный сотрудник РГГУ Ольга Вайнштейн.
— Они шли на это, чтобы сохранить жизнь своих компаний. К примеру, бизнес братьев Дасслеров спасло то, что их фабрику в военные годы перепрофилировали в производство оружия для германских войск. Все это говорит о том, что бизнес для компаний был на первом месте, но это не оправдывает их действия, — пояснила она.
Были и те, кто частично сотрудничал с нацистами в силу внешних обстоятельств. В числе таковых Louis Vuitton или Dior, отметила Вайнштейн.
— Известно, что компания Луи Виттона сотрудничала с марионеточным режимом маршала Филиппа Петена во Франции, что помогло им сохранить свое дело в то время как Франция была оккупирована нацистами. А Кристиан Диор был вынужден сотрудничать, потому что его сестра в это время была узницей фашистского режима. Из-за того что жизнь его родственницы была на кону, у него были личные мотивы, — пояснила эксперт.
Но были и те, кто наотрез отказался сотрудничать с нацистами. Среди таковых актриса и певица Марлен Дитрих, напомнила Вайнштейн.
Между тем, все чаще высказывания европейских политиков напоминают заявления функционеров Третьего рейха. Обозреватель «ВМ» пытается разобраться, почему у отдельных деятелей оказалась такая короткая память. И как страна великих писателей и гуманистов — Германия — в течение всего одного поколения превратилась в преступное и человеконенавистническое государство.