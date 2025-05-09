Не только Hugo Boss: какие бренды во время Второй мировой помогали нацистам

Сегодня почти у каждого человека есть спортивная одежда этого бренда, но в годы Второй мировой войны братья Адольф и Рудольф Дасслеры были членами нацистской партии. У двух братьев было разное отношение к нацистской идеологии: Рудольф был непреклонным сторонником национал-социализма, в то время как Адольф не поддерживал режим. Однако, несмотря на это, во время войны их завод принудительно переоборудовали под производство военной техники для нацистов.