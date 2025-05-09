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Ветераны посетили Парад Победы в Ростове-на-Дону

За Парадом Победы в Ростове-на-Дону с трибун наблюдали ветераны.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 9 мая, зрителями на Параде Победы в Ростове-на-Дону были ветераны, их разместили на трибунах, с которых можно было наблюдать шествие парадных расчетов и механизированной колонны.

Журналист «КП — Ростов-на-Дону», который присутствовал на Параде, отметил, что ветеранов было не так много. При этом, несмотря на свой возраст, они активно интересовались происходящим и вместе с другими зрителями стоя прослушали гимн России.

Напомним, в Ростовской области проживают 6643 ветерана Великой Отечественной войны, из которых 1759 человек — в Ростове-на-Дону.

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