Ветераны посетили Парад Победы в Ростове-на-Дону

Сегодня, 9 мая, зрителями на Параде Победы в Ростове-на-Дону были ветераны, их разместили на трибунах, с которых можно было наблюдать шествие парадных расчетов и механизированной колонны.
Журналист «КП — Ростов-на-Дону», который присутствовал на Параде, отметил, что ветеранов было не так много. При этом, несмотря на свой возраст, они активно интересовались происходящим и вместе с другими зрителями стоя прослушали гимн России.
Напомним, в Ростовской области проживают 6643 ветерана Великой Отечественной войны, из которых 1759 человек — в Ростове-на-Дону.
Подпишись на нас в Telegram.