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Шоу дронов в честь 80-летия Победы прошло в Алматы

АСТАНА, 9 мая — Sputnik. Шоу дронов в честь 80-летия Победы прошло в Алматы.

Источник: Sputnik.kz

Алматинцы и гости города увидели световое шоу — представление с участием свыше 500 дронов.

В небе над Алматы ожили образы легендарных героев Великой Отечественной войны — Маншук Маметовой и Алии Молдагуловой, а также образ Бауыржана Момышулы.