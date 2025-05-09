Алматинцы и гости города увидели световое шоу — представление с участием свыше 500 дронов.
В небе над Алматы ожили образы легендарных героев Великой Отечественной войны — Маншук Маметовой и Алии Молдагуловой, а также образ Бауыржана Момышулы.
АСТАНА, 9 мая — Sputnik. Шоу дронов в честь 80-летия Победы прошло в Алматы.
Алматинцы и гости города увидели световое шоу — представление с участием свыше 500 дронов.
В небе над Алматы ожили образы легендарных героев Великой Отечественной войны — Маншук Маметовой и Алии Молдагуловой, а также образ Бауыржана Момышулы.