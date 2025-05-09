9 мая в Ростове-на-Дону прогремит салют, военные сделают 30 залпов

В Ростове-на-Дону в честь 80-летия Великой Победы состоится салют. Военные планируют сделать 30 холостых залпов из артиллерийских орудий. Решение принято в связи с приказом министра обороны России Андрея Белоусова.
— 9 мая 2025 года в 22 часа по местному времени произвести праздничные салюты 30 залпами холостых выстрелов артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий, — цитируют приказ на страницах Минобороны России в соцсетях.
Салюты сегодня должны организовать в Москве, Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
Напомним, утром 9 мая в донской столице состоялся Парад Победы, в нем приняли участие около 3 тысяч человек, было задействовано свыше 60 единиц техники. Парадное шествие прошло со зрителями, среди которых также были ветераны.
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