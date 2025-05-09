Солдаты ласково прозвали ее «Зося»: как была создана самая массовая пушка в мире ЗиС-3

Организатором производства самой массовой за всю историю пушки в мире ЗиС-3, которую сами артиллеристы ласково называли «Зосей», был конструктор Василий Грабин. Как сложилась его судьба — в материале «ВМ».
Василий Гаврилович Грабин родился 9 января 1900 года в станице Старонижестеблиевская (ныне Краснодарского края). Его отец, Гаврила Иванович, был отставным обер-фейерверкером. От него сын услышал много интересных рассказов о пушках, а потому с раннего детства проявлял неподдельный интерес к артиллерии. В 1923 году Грабин окончил артиллерийское училище и после нескольких лет службы строевым командиром поступил на артиллерийский факультет Военно-технической академии им. Дзержинского. После ее окончания Василий Гаврилович работал инженером-конструктором в КБ завода «Красный Путиловец». Через год был откомандирован в КБ № 2 Всесоюзного орудийно-арсенального объединения.
В 1932 году его назначили первым заместителем начальника ГКБ-38 — единственного конструкторского бюро того времени, которое занималось разработкой и доработкой различных типов артиллерийских систем. А потом переведен в Горький, на завод № 92, занимающийся производством. Там ему удалось создать конструкторское бюро.
По словам специалиста-историка Музея Победы Александра Михайлова, Василий Грабин успел спроектировать несколько противотанковых орудий и артиллерийских систем.
— Кроме всего прочего, он стал создателем и различных систем танкового оружия, — говорит Михайлов. — Был отмечен несколькими правительственными наградами и Сталинскими премиями. Это был прорывной артиллерийский конструктор. Во время Великой Отечественной войны было принято решение о создании универсального орудия дивизионного уровня, которое могло в себе сочетать и черты противотанкового, при этом быть простым в эксплуатации, производстве и обучении личного состава. В декабре 1941 года опытные образцы пушки были изготовлены и прошли испытания в боевых действиях под Москвой. А уже 12 февраля 1942 года орудие было принято на вооружение артиллерийских частей Красной армии. В годы войны эти орудия производились десятками тысяч. Василий Грабин работал над тем, чтобы снизить количество деталей в пушке без потери качества — орудие состояло примерно из двух тысяч деталей! К концу войны Грабину удалось снизить их число до 1300.
Александр Михайлов подчеркивает, что грабинская пушка обладала блестящими баллистическими характеристиками и появление ее на фронте чуть опередило модернизацию некоторых немецких танков.
— Немцы увеличили толщину брони, что сделало распространенную тогда «сорокапятку» менее эффективной. Поэтому появление 76-миллиметровой пушки ЗИС-3 определило создание новых советских систем, — говорит Михайлов. — Солдаты ласково прозвали ее «Зося». Положительные качества ЗИС-3 отмечали даже немцы при сравнении ее со своей 75-миллиметровой противотанковый пушкой. Василий Гаврилович был новатором, одним из первых, кто создавал артиллерийские орудия «под людей», исходя из удобства расчета, чтобы обслуживать, прицеливаться и транспортировать пушку было удобно. Эта эргономика стала развиваться по большей части лишь в 1950—1960 годы. А Грабин занимался подобными работами в период войны. Благодаря его таланту большое количество созданных артиллерийских систем разных калибров и зенитных пушек, в том числе самоходно-артиллерийских систем, сыграло огромную положительную роль в области обороны нашей страны. Так что в любом случае его можно смело назвать оружейником Победы. А если мы посмотрим на военные фотографии, то увидим, что артиллеристы любили фотографироваться на фоне грабинской ЗиС-3…
ТАК БЫЛО.
Наиболее раннее упоминание о боевом применении русской артиллерии относится к сентябрю 1382 года, когда защитники Москвы использовали против осаждавших город орд Тохтамыша «пушки великие». До начала петровских времен стандартов производства артиллерийских орудий в России не существовало. Все пушки изготавливались кустарно из бронзы, железа или чугуна. Каждый мастер мог определять параметры орудия и сам решал, какой длины и толщины должен быть ствол, какие калибр и снаряды. В итоге каждая пушка получалась уникальной, что усложняло снабжение боеприпасами и ведение огня.
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