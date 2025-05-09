Солдаты ласково прозвали ее «Зося»: как была создана самая массовая пушка в мире ЗиС-3

— Кроме всего прочего, он стал создателем и различных систем танкового оружия, — говорит Михайлов. — Был отмечен несколькими правительственными наградами и Сталинскими премиями. Это был прорывной артиллерийский конструктор. Во время Великой Отечественной войны было принято решение о создании универсального орудия дивизионного уровня, которое могло в себе сочетать и черты противотанкового, при этом быть простым в эксплуатации, производстве и обучении личного состава. В декабре 1941 года опытные образцы пушки были изготовлены и прошли испытания в боевых действиях под Москвой. А уже 12 февраля 1942 года орудие было принято на вооружение артиллерийских частей Красной армии. В годы войны эти орудия производились десятками тысяч. Василий Грабин работал над тем, чтобы снизить количество деталей в пушке без потери качества — орудие состояло примерно из двух тысяч деталей! К концу войны Грабину удалось снизить их число до 1300.