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В Уфе назвали лучший расчет, участвовавший в параде Победы 9 мая

В Уфе наградили победителей конкурса парадных расчетов.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 9 мая, в Уфе на площади Ленина состоялся смотр-конкурс лучших парадных расчетов среди военнослужащих гарнизона и силовых подразделений. Конкурс проводится ежегодно с 2022 года.

После парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Уфе объявили победителей смотра-конкурса. Гран-при и Кубок главы Башкирии завоевал парадный расчет сотрудниц УФСИН по Башкирии, командир расчет подполковник Анна Шендель.

Диплома первой степени удостоен парадный расчет ветеранов ВДВ и спецназа Башкирии, командир — участник СВО, гвардии подполковник Дмитрий Смирнов. Дипломом второй степени награжден парадный расчет Уфимского юридического института МВД (2-я коробка, девушки). Диплом 3-й степени у парадного расчета военнослужащих добровольческого батальона имени Салавата Юлаева, командир подполковник Руслан Валимов.

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