Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемоданова сказала, что есть в каждой школе Минска

Ольга Чемоданова объяснила, что есть в каждой минской школе.

Источник: Комсомольская правда

Начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова сказала, что есть в каждой школе Минска, пишет БелТА.

По ее словам, интенсивная работа, связанная с созданием музеев боевой славы в школах Минска, началась два года назад, когда указанное решение было принято руководством города.

— В каждой школе, особенно в тех, которые носят имена героев, необходимо создать музеи. Это уже не просто обычные музеи, они с современным оформлением, — акцентировала внимание Ольга Чемодана.

Она уточнила, что можно не просто посмотреть экспонат, а при помощи QR-кодам и искусственному интеллекту узнать много новой информации. Представитель Мингорисполкома заявила, что сегодня в Минске нет ни одной школы, где нет музея.

Ранее Минобразования уточнило запрет использования школьниками телефонов с 1 сентября.

Кстати, Минобразования отказалось от ряда запретов для репетиторов в Беларуси.

Вместе с тем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что парад в Минске перенесли на вечер специально.