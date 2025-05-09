Начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова сказала, что есть в каждой школе Минска, пишет БелТА.
По ее словам, интенсивная работа, связанная с созданием музеев боевой славы в школах Минска, началась два года назад, когда указанное решение было принято руководством города.
— В каждой школе, особенно в тех, которые носят имена героев, необходимо создать музеи. Это уже не просто обычные музеи, они с современным оформлением, — акцентировала внимание Ольга Чемодана.
Она уточнила, что можно не просто посмотреть экспонат, а при помощи QR-кодам и искусственному интеллекту узнать много новой информации. Представитель Мингорисполкома заявила, что сегодня в Минске нет ни одной школы, где нет музея.
Ранее Минобразования уточнило запрет использования школьниками телефонов с 1 сентября.
Кстати, Минобразования отказалось от ряда запретов для репетиторов в Беларуси.
Вместе с тем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что парад в Минске перенесли на вечер специально.