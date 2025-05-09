Перцов: за час до парада в Минске собралось более 50 тысяч зрителей

Он отметил, что несмотря на то, что со дня Великой Победы прошло 80 лет, люди не имеют права ее забывать, чтобы не было повторения тех трагических событий.
Планы у тех, кто об этом думает, никуда не подевались. Их потомки, прямые наследники, все-таки имеют намерения в отношении нашей страны, в отношении Российской Федерации. Что-то там затачивают, о чем-то думают, формируют какие-то наступательные кулаки. Но они забывают о том, что в той великой войне победили мы, наши предки.
По словам Перцова, государства Запада не имеют никакого морального права осуждать Беларусь и РФ за проведение парадов, указывать здравомыслящим европейским лидерам на то, что нельзя ехать на Красную площадь в Москву или гражданам ЕС — на парад в Минск.
Он назвал безумием и парадоксом, когда побежденные говорят победителям о том, как себя вести.
Это недопустимо. Для этого мы должны показывать нашу сплоченность. Вы видите, что уже за час до парада (собралось — Sputnik) более 50 тысяч человек. Мы ожидаем около 100 тысяч сегодня зрителей. И тех, кто наблюдает с прилегающих улиц. Это, наверное, рекорд за всю историю проведения парадов.
Он назвал это еще одним фактом сплоченности белорусской нации и разумных людей, которые приехали в Минск в том числе из государств Евросоюза.
Мы покажем сегодня возможности наших Вооруженных Сил, продемонстрируем, что не надо сюда соваться. Порох у нас всегда сухой. Мы готовы в любой момент с оружием в руках защищать нашу страну, нашу родину.