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Перцов: за час до парада в Минске собралось более 50 тысяч зрителей

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Более 50 тысяч зрителей собралось у стелы «Минск город-герой» за час до парада Победы, сообщил Sputnik заместитель главы Администрации президента Владимир Перцов.

Источник: Sputnik.by

Он отметил, что несмотря на то, что со дня Великой Победы прошло 80 лет, люди не имеют права ее забывать, чтобы не было повторения тех трагических событий.

Планы у тех, кто об этом думает, никуда не подевались. Их потомки, прямые наследники, все-таки имеют намерения в отношении нашей страны, в отношении Российской Федерации. Что-то там затачивают, о чем-то думают, формируют какие-то наступательные кулаки. Но они забывают о том, что в той великой войне победили мы, наши предки.

сказал он

По словам Перцова, государства Запада не имеют никакого морального права осуждать Беларусь и РФ за проведение парадов, указывать здравомыслящим европейским лидерам на то, что нельзя ехать на Красную площадь в Москву или гражданам ЕС — на парад в Минск.

Он назвал безумием и парадоксом, когда побежденные говорят победителям о том, как себя вести.

Это недопустимо. Для этого мы должны показывать нашу сплоченность. Вы видите, что уже за час до парада (собралось — Sputnik) более 50 тысяч человек. Мы ожидаем около 100 тысяч сегодня зрителей. И тех, кто наблюдает с прилегающих улиц. Это, наверное, рекорд за всю историю проведения парадов.

добавил Перцов

Он назвал это еще одним фактом сплоченности белорусской нации и разумных людей, которые приехали в Минск в том числе из государств Евросоюза.

Мы покажем сегодня возможности наших Вооруженных Сил, продемонстрируем, что не надо сюда соваться. Порох у нас всегда сухой. Мы готовы в любой момент с оружием в руках защищать нашу страну, нашу родину.

резюмировал Перцов