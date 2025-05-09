Перцов: за час до парада в Минске собралось более 50 тысяч зрителей

Это недопустимо. Для этого мы должны показывать нашу сплоченность. Вы видите, что уже за час до парада (собралось — Sputnik) более 50 тысяч человек. Мы ожидаем около 100 тысяч сегодня зрителей. И тех, кто наблюдает с прилегающих улиц. Это, наверное, рекорд за всю историю проведения парадов.