Салют в Перми 9 мая 2025 года. Видео

Финальным аккордом празднования Дня Победы в Перми в 2025 году станет салют. Его запустят впервые с 2023 года (в прошлом году фейерверка не было). Запуск салюта пройдёт на правом берегу Камы. Из-за этого на час перекроют движение на Коммунальному мосту. Салют 9 мая начнётся в 23:00. Он продлится 10 минут.