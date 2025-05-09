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Салют в Перми 9 мая 2025 года. Видео

Видеозапись праздничного фейерверка в честь 80-летия Победы.

Источник: Аргументы и факты

В Перми завершается празднование 80-летия Победы. 9 мая в 2025 году прошло в краевой столице с размахом — прошёл парад с театрализованным представлением и прохождением военной техники, очное шествие «Бессмертного полка» (впервые за три года), праздничные концерты. Прибыл в краевую столицу Поезд Победы «Молотов».

Финальным аккордом празднования Дня Победы в Перми в 2025 году станет салют. Его запустят впервые с 2023 года (в прошлом году фейерверка не было). Запуск салюта пройдёт на правом берегу Камы. Из-за этого на час перекроют движение на Коммунальному мосту. Салют 9 мая начнётся в 23:00. Он продлится 10 минут.

Сайт perm.aif.ru снимает салют 9 мая в Перми.

Видео появится здесь после запуска.