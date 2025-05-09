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Кошка Муся из «Ласточкина гнезда» поздравила с Днем Победы

Кошка Муся, чудом выжившая после падения с «Ласточкина гнезда» в Ялте, сегодня поздравила с Днем Победы Людмилу Антоновну Власенко, которой исполнилось 90 лет.

Источник: Telegram-канал Светланы Власенко «Ветеринарная служба Ялта»

В годы окончания Великой Отечественной войны ей было всего 10 лет. О трогательном моменте в своем Telegram-канале рассказала ветеринарный врач Светлана Власенко — хозяйка Муси.

«Всем мирного неба над головой и долгих лет жизни», — выразила пожелания Светлана, поздравляя россиян с самым главным праздником.

Напомним, трагическая история кошки произошла 23 февраля, когда турист из Санкт-Петербурга жестоко поступил с ней, сбросив с обрыва. Кошка чудом выжила и была найдена 25 февраля. После инцидента Муся обрела новый дом и заботу, а также прошла курс лечения.