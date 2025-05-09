Кошка Муся из «Ласточкина гнезда» поздравила с Днем Победы

В годы окончания Великой Отечественной войны ей было всего 10 лет. О трогательном моменте в своем Telegram-канале рассказала ветеринарный врач Светлана Власенко — хозяйка Муси.
«Всем мирного неба над головой и долгих лет жизни», — выразила пожелания Светлана, поздравляя россиян с самым главным праздником.
Напомним, трагическая история кошки произошла 23 февраля, когда турист из Санкт-Петербурга жестоко поступил с ней, сбросив с обрыва. Кошка чудом выжила и была найдена 25 февраля. После инцидента Муся обрела новый дом и заботу, а также прошла курс лечения.