Кошка Муся из «Ласточкина гнезда» поздравила с Днем Победы

Напомним, трагическая история кошки произошла 23 февраля, когда турист из Санкт-Петербурга жестоко поступил с ней, сбросив с обрыва. Кошка чудом выжила и была найдена 25 февраля. После инцидента Муся обрела новый дом и заботу, а также прошла курс лечения.