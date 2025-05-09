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Грандиозный салют ко Дню Победы прогремел в Астане

В Астане 9 мая 2025 года запустили праздничный салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне с двух локаций — Ботанический сад и возле моста «Атырау», передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

На каждой из локаций было произведено порядка четырех тысяч выстрелов.

Ни проливной дождь, ни грозовое небо не смогли помешать столичным жителям — у Ботанического сада собралось множество людей, чтобы увидеть праздничный фейерверк.