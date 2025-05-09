Грандиозный салют ко Дню Победы прогремел в Астане

На каждой из локаций было произведено порядка четырех тысяч выстрелов.
Ни проливной дождь, ни грозовое небо не смогли помешать столичным жителям — у Ботанического сада собралось множество людей, чтобы увидеть праздничный фейерверк.
В Астане 9 мая 2025 года запустили праздничный салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне с двух локаций — Ботанический сад и возле моста «Атырау», передает корреспондент Zakon.kz.
На каждой из локаций было произведено порядка четырех тысяч выстрелов.
Ни проливной дождь, ни грозовое небо не смогли помешать столичным жителям — у Ботанического сада собралось множество людей, чтобы увидеть праздничный фейерверк.