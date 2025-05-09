В День Победы в Екатеринбурге отгремел праздничный салют

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в честь 80-летия Великой Победы прошла масса мероприятий. Среди них торжественный парад, шествие Бессмертного полка, церемония возложения цветов к Широкореченскому мемориалу, патриотическая акция «Вальс Победы» и другие.