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В День Победы в Екатеринбурге отгремел праздничный салют

Празднование Дня Победы в Екатеринбурге завершилось салютом.

Его запустили над акваторией городского пруда сразу после концерта в Историческом сквере.

Изначально фейерверк должен был начаться в 22:00, но время чуть-чуть сдвинули, рассказали очевидцы.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в честь 80-летия Великой Победы прошла масса мероприятий. Среди них торжественный парад, шествие Бессмертного полка, церемония возложения цветов к Широкореченскому мемориалу, патриотическая акция «Вальс Победы» и другие.

В городе были развернуты три полевые кухни — в парке Маяковского, у ТРЦ «Veer Mall», у Дома культуры «Елизаветинский» на улице Бисертской.