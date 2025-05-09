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Председатель Заксобрания Ростовской области поздравил жителей Дона с Днем Победы

Председатель парламента Ростовской области Александр Ищенко обратился к жителям региона в День Победы.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко в своем телеграм-канале поздравил жителей Дона с Днем Победы.

— День Победы — это очень пронзительный праздник. И общенародный, и глубоко личный. Мы вновь приходим с цветами к обелискам. И мысленно сопровождаем своих дедов и прадедов в строю Бессмертного полка, — написал Александр Ищенко.

Парламентарий отметил, что Великая Отечественная война — не просто эпохальная часть истории, а важнейшая составляющая сознания, образа мыслей и совести.

— С 80-летием Великой Победы! Вечная слава подвигу нашего народа. Пусть будет Вечным огонь нашей памяти, — добавил Александр Ищенко.

Напомним, также сегодня поздравление с Днем Победы опубликовал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

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