Председатель Заксобрания Ростовской области поздравил жителей Дона с Днем Победы

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко в своем телеграм-канале поздравил жителей Дона с Днем Победы.
— День Победы — это очень пронзительный праздник. И общенародный, и глубоко личный. Мы вновь приходим с цветами к обелискам. И мысленно сопровождаем своих дедов и прадедов в строю Бессмертного полка, — написал Александр Ищенко.
Парламентарий отметил, что Великая Отечественная война — не просто эпохальная часть истории, а важнейшая составляющая сознания, образа мыслей и совести.
— С 80-летием Великой Победы! Вечная слава подвигу нашего народа. Пусть будет Вечным огонь нашей памяти, — добавил Александр Ищенко.
Напомним, также сегодня поздравление с Днем Победы опубликовал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
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