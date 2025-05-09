Прыжок из мертвой петли: как весной 1942 года погиб генерал-майор авиации Николай Остряков

В 14:15, когда генералы осматривали ангар с отремонтированными самолетами, радиолокационная станция зафиксировала подлет с моря воздушной цели. Решив, что это одиночный разведчик, не стали объявлять воздушную тревогу: сам Остряков в свое время приказал это делать, если самолетов не меньше трех. Когда стало ясно, что на бухту держат курс целых шесть «юнкерсов», Николаю Алексеевичу доложили, и он приказал всем следовать в укрытие. Генералы пропустили вперед рабочих и только сами вышли из помещения, как перед входом разорвалась авиабомба весом в полтонны. Помимо Острякова и Коробкова, на месте погибли еще 48 человек, 13 ранены. Обоих генералов похоронили на городском кладбище. 14 июня 1942 года Николаю Острякову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.