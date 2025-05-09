Прыжок из мертвой петли: как весной 1942 года погиб генерал-майор авиации Николай Остряков

В конце апреля 1942 года погиб генерал-майор авиации Николай Остряков. Имя Героя Советского Союза носит улица в Северном административном округе.
«Из всего надо извлекать корень», — любил повторять Николай Остряков. Под «корнем» он имел в виду полезный опыт, который можно передать другим. Будущий герой сменил множество гражданских и военных профессий, каждый раз демонстрируя способность быстро учиться и редкостный перфекционизм. Некоторые извлеченные им «корни» до сих пор пригождаются летчикам и десантникам.
Сменил баранку на штурвал.
Николай Остряков родился 17 мая 1911 года на Старой Башиловке. В 15 лет, после 7-го класса, Остряков ушел на завод слесарем. Весной 1929 года Коля по комсомольскому призыву отправился в Казахстан на строительство Турксиба. Работал на речном катере-кране, который наводил мост через местную реку — за полгода освоил специальности моториста и механика. Вернувшись в Москву в конце 1929 года, Остряков окончил шоферские курсы и полтора года проработал водителем во 2-м автобусном парке. Там Коля умудрился экономить до 10 литров бензина на каждом рейсе от Курского вокзала до Сетуни, использовал шины по два срока — и не допустил ни одной аварии.
После каждой смены шофер Остряков мчался в Тушино — в школу Осоавиахима. Весной 1932 года он уже пересел из-за автобусной «баранки» за штурвал самолета, к концу лета ему доверили водить У-2. С 1 января 1933 года стал обучаться на инструктора по парашютному делу, а уже с мая — обучать этому других. Николай много времени уделял испытанию новых моделей парашютов и разработке новых методик прыжка. Он совершил около сотни экспериментов: прыгал из штопора и глубокого виража, из мертвой петли, со спирали, из пике, в том числе ночью и с «приземлением» на воду.
— Работа, в которой участвовал Остряков, в последующем спасла жизнь многим летчикам, — подчеркивал заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов. — Помогла развиться в СССР воздушно-десантным войскам, позволила использовать парашюты при снабжении партизан в годы Великой Отечественной войны.
Гарсиа порядок наведет.
Успехи Николая Острякова заметили на Лубянке: в июне 1934 года ему предложили должность летчика-инструктора парашютно-десантной службы в спецшколе НКВД СССР в Киеве. До отъезда к месту службы тот экстерном сдал экзамены на военного летчика. По официальной версии, Остряков прибыл в Киев по приглашению общества «Динамо» для популяризации парашютного спорта и действительно за два года сделал для этого очень много.
17 июля 1936 года началась гражданская война в Испании — и Николай Остряков подал рапорт, что хочет добровольно отправиться помогать республиканцам. 11 декабря с паспортом на имя Армандо Гарсиа он прибыл в Картахену в качестве старшего летчика и инструктора по десантированию. Там он совершил за десять месяцев более сотни полетов над морем на прикрытие дружеских транспортов и бомбардировку вражеских объектов.
В октябре 1937 года старший лейтенант Остряков вернулся в СССР, а под конец года получил вместе с внеочередным воинским званием майора назначение командиром 71-й скоростной бомбардировочной авиабригады ВВС Черноморского флота. Там была полная беда и с учебно-боевой подготовкой, и с технической базой. Остряков ввел персональную ответственность летчиков за состояние самолетов, заставил всю бригаду заново изучить матчасть. При учебном бомбометании по муляжам кораблей и танков «мазали» абсолютно все (!) — тогда майор велел устраивать тренировки почти каждый день. Уже к августу 1938 года Остряков начал обучать командиров эскадрилий и их заместителей технике ночных полетов и ночного бомбометания. Через два месяца этим искусством владел уже весь личный состав.
Последние два года перед войной и первые месяцы после ее начала Николай Остряков провел на Тихоокеанском флоте комбригом, а затем заместителем командующего ВВС. Он и там здорово подтянул дисциплину и порядок. А 14 ноября 1941 года в звании генерал-майора авиации был возвращен на Черноморский флот командовать Военно-воздушными силами.
«Не тронь меня!».
В штабе ВВС в Севастополе царил хаос. Остряков приказал каждый вечер составлять план боевых действий авиации на следующие сутки. Вылеты штурмовиков, которые надо было беречь, совершались либо по заявкам командования, либо по личному распоряжению Николая Алексеевича.
С первых дней пребывания в Севастополе Остряков озаботился защитой аэродрома Херсонесский Маяк — главной базы флотской авиации, находившейся всего в 20 километрах от линии фронта. На боевое дежурство в бухте поставили плавучую несамоходную зенитную батарею, прозванную летчиками «Не тронь меня!»: она хорошо отражала воздушные атаки. От артобстрелов базу защищал дежурный бомбардировщик: стоило немецкому снаряду упасть на территорию Херсонесского Маяка, этот самолет поднимался в воздух и кружил над вражескими позициями. Когда топливо у бомбардировщика заканчивалось, его сменял другой.
Атака из-за туч.
В апреле 1942 года в Севастополь прибыл с инспекцией заместитель командующего авиацией Военно-морского флота генерал-майор Федор Коробков. 24-го числа они с Николаем Остряковым отправились в авиамастерские в Круглой бухте, которая считалась самым безопасным местом в городе. Там не было ни военных, ни значимых гражданских объектов. За все время осады Севастополя немцы ни разу не бомбили этот район. И уж тем более никто не ждал налета 24 апреля — из-под низких облаков сеял мелкий дождь.
В 14:15, когда генералы осматривали ангар с отремонтированными самолетами, радиолокационная станция зафиксировала подлет с моря воздушной цели. Решив, что это одиночный разведчик, не стали объявлять воздушную тревогу: сам Остряков в свое время приказал это делать, если самолетов не меньше трех. Когда стало ясно, что на бухту держат курс целых шесть «юнкерсов», Николаю Алексеевичу доложили, и он приказал всем следовать в укрытие. Генералы пропустили вперед рабочих и только сами вышли из помещения, как перед входом разорвалась авиабомба весом в полтонны. Помимо Острякова и Коробкова, на месте погибли еще 48 человек, 13 ранены. Обоих генералов похоронили на городском кладбище. 14 июня 1942 года Николаю Острякову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
КСТАТИ.
Николай Остряков был награжден значком «Мастер парашютного спорта СССР» (1934), орденом Красной Звезды (1935) и двумя орденами Красного Знамени (в январе и октябре 1937 года). Посмертно был также удостоен медали «За оборону Севастополя» (22 декабря 1942).
ГДЕ ЭТО.
Улица Острякова (бывший 2-й проезд Аэропорта) получила название в 1965 году. Расположенэа в Хорошевском районе: начинается от площади Академика Кутафина на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Викторенко, идет на запад и заканчивается у Чапаевского парка.
История бомбежек Берлина советской авиацией с 7 августа по 5 сентября 1941 года уже давно — не «белое пятно» истории. Но о личностях тех, кто совершал эти подвиги, мы знаем далеко не все. Постараемся это исправить…