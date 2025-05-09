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Кубраков: на парад пришло самое большое число зрителей за последние 5 лет

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Глава Министерства внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявил, что на данный момент в стране во время празднования 9 Мая негативных инцидентов не произошло, передает корреспондент Sputnik.

Источник: УВД Гродненского облисполкома

Нет, никаких инцидентов не было, уверен, что их не будет. Сотрудники органов внутренних дел обеспечивают безопасность.

сказал он, отвечая на соответствующий вопрос

Министр отметил, что сотрудники органов внутренних дел работают не только в местах проведения праздничных мероприятий, но и обеспечивают безопасность в целом по всей стране, даже в маленьких населенных пунктах.

Мы также усилили охрану общественного порядка на границе, в Гомельской области, Брестской области, в приграничье с Украиной. Уверен, что безопасность будет обеспечена.

сказал руководитель МВД

Кубраков также сообщил, что в пятницу на параде в Минске присутствует самое большое число зрителей за последние пять лет.