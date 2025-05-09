Кубраков: на парад пришло самое большое число зрителей за последние 5 лет

Нет, никаких инцидентов не было, уверен, что их не будет. Сотрудники органов внутренних дел обеспечивают безопасность.
Министр отметил, что сотрудники органов внутренних дел работают не только в местах проведения праздничных мероприятий, но и обеспечивают безопасность в целом по всей стране, даже в маленьких населенных пунктах.
Мы также усилили охрану общественного порядка на границе, в Гомельской области, Брестской области, в приграничье с Украиной. Уверен, что безопасность будет обеспечена.
Кубраков также сообщил, что в пятницу на параде в Минске присутствует самое большое число зрителей за последние пять лет.