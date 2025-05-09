Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 10 мая

Нельзя лениться и откладывать дела — считалось, что кто в этот день бездельничает, тот весь год будет жить в бедности. Не стоит ругаться и сквернословить — это может отпугнуть удачу и навлечь ссоры в семье. Не рекомендуется отказывать в помощи, особенно если просят что-то связанное с землёй или хозяйством. Нельзя оставлять грязную посуду — это сулит финансовые потери. Нежелательно давать в долг — по примете, деньги могут не вернуться. Не стоит начинать новые дела без молитвы или доброго напутствия — наши предки верили, что без благословения дело не пойдёт.