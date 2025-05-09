Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 10 мая

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?
10 мая в народном календаре носит название Семён Ранопашец или Семён-день. Это время, когда весна окончательно вступает в свои права, а земледельцы приступают к активным полевым работам.
Прозвище «Ранопашец» связано с тем, что в этот день начинали раннюю пахоту, особенно в южных регионах. Считалось, что если к 10 мая зацвела черёмуха — пора сеять пшеницу. В православной традиции в этот день чтят память преподобного Симеона, одного из основателей монашества. Крестьяне верили, что святой Семён покровительствует земледельцам, поэтому перед началом работ ему молились о хорошем урожае.
День также называли «Иваном-борщовником», так как к этому времени появлялась первая зелень, которую добавляли в весенние блюда.
Что делали на Руси в этот день?
10 мая был важным днём для крестьян — начинали подготовку к посевной, а также проводили обряды для защиты дома и семьи.
Начинали пахать и сеять, особенно в тёплых регионах. Считалось, что зерно, посаженное в этот день, даст богатый урожай. Заготавливали целебные травы — собирали молодую крапиву, подорожник, мать-и-мачеху. Пекли обрядовый хлеб, часть которого отдавали скотине, чтобы защитить её от болезней. Проветривали и чистили дом — выносили на солнце подушки, одеяла, чтобы изгнать зимнюю спячку и болезни. Готовили блюда из свежей зелени — щи, ботвинью, салаты с крапивой и снытью. Молились святому Симеону о благополучии семьи и удаче в делах.
Чего не стоит делать в этот день, 10 мая?
С днём Семёна Ранопахца связаны и некоторые запреты, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь неприятности.
Нельзя лениться и откладывать дела — считалось, что кто в этот день бездельничает, тот весь год будет жить в бедности. Не стоит ругаться и сквернословить — это может отпугнуть удачу и навлечь ссоры в семье. Не рекомендуется отказывать в помощи, особенно если просят что-то связанное с землёй или хозяйством. Нельзя оставлять грязную посуду — это сулит финансовые потери. Нежелательно давать в долг — по примете, деньги могут не вернуться. Не стоит начинать новые дела без молитвы или доброго напутствия — наши предки верили, что без благословения дело не пойдёт.
Приметы погоды на 10 мая.
Наблюдения за природой в этот день помогали предсказать погоду на ближайшие недели и даже урожайность.
Если утро ясное и солнечное — лето будет тёплым и сухим. Если зацвела черёмуха — скоро наступит настоящее тепло, можно сеять пшеницу. Дождь на Семёна — к обильному урожаю грибов осенью. Гром гремит — к затяжным дождям в ближайшие дни. Если птицы активно поют — лето будет урожайным. Холодный ветер дует — ещё возможны заморозки, с посевами лучше повременить.
Эти приметы помогали нашим предкам планировать работы в поле и доме, а сегодня могут стать интересной традицией и поводом понаблюдать за природой.