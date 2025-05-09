Древнейшие копья Земли из Германии были изготовлены неандертальцами

Антропологи провели подобные замеры для двух Шенингенских копий и обнаружили, что возраст этих артефактов составляет не 300 или 400 тыс. лет, а примерно 200 тыс. лет. Это говорит о том, что данные орудия труда принадлежали ранним неандертальцам, а не гейдельбергским людям. По словам исследователей, это хорошо объясняет необычно «продвинутую» тактику применения копий их древними владельцами во время охоты на лошадей, чьи останки были найдены вместе с данными орудиями труда.