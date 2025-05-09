Древнейшие копья Земли из Германии были изготовлены неандертальцами

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Европейские антропологи обнаружили, что знаменитые Шенингенские копья, древнейшие на Земле орудия труда такого рода, были погребены на территории Саксонии не 300 или 400 тыс. лет назад, как считали в прошлом ученые, а лишь 200 тыс. лет назад. Это говорит в пользу того, что их изготовили неандертальцы, а не гейдельбергские люди, пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Science Advances.
«Мы впервые вычислили возраст тех слоев отложений, в которых были найдены Шенингенские копья, опираясь на аминокислоты в найденных вместе с ними окаменелостях. Проведенные нами расчеты показывают, что копья были захоронены в грунте около 200 тыс. лет назад, значительно позже предыдущих оценок их возраста, что позволяет отнести их к эпохе среднего палеолита, когда северную центральную Европу населяли неандертальцы, а не гейдельбергские люди», — говорится в исследовании.
Так называемые Шенингенские копья были обнаружены в середине 1990-х годов антропологами в одноименном буроугольном карьере на территории Саксонии вместе с останками животных и разными каменными артефактами. Изначально ученые посчитали, что их возраст составляет порядка 380−400 тыс. лет, что сделало их самым древним примером орудий труда европейских охотников-собирателей из числа так называемых гейдельбергских людей (Homo heidelbergensis), одних из возможных общих предков кроманьонцев и неандертальцев.
Впоследствии, как пишет группа европейских антропологов под руководством научного сотрудника Университета Майнца (Германия) Олафа Йериса, у антропологов появились сомнения в том, что эти копья являются настолько древними, из-за чего многие исследователи начали считать, что возраст этих артефактов не превышает 300 тыс. лет. Йерис и его коллеги проверили это предположение при помощи относительно новой методики аминокислотной геохронологии.
Этот подход для датировки артефактов опирается в своей работе на то, что белки во всех клетках живых существ состоят из аминокислот, повернутых «влево». После гибели носителей этих белков часть молекул аминокислот меняет свою структуру и поворачивается «вправо», что позволяет по их доле очень точно определять возраст артефактов, которые были захоронены в относительно холодных регионах Земли рядом с органическими останками.
Антропологи провели подобные замеры для двух Шенингенских копий и обнаружили, что возраст этих артефактов составляет не 300 или 400 тыс. лет, а примерно 200 тыс. лет. Это говорит о том, что данные орудия труда принадлежали ранним неандертальцам, а не гейдельбергским людям. По словам исследователей, это хорошо объясняет необычно «продвинутую» тактику применения копий их древними владельцами во время охоты на лошадей, чьи останки были найдены вместе с данными орудиями труда.