Юлия Чичерина выступила в Челябинске на концерте в четь 80-летия Победы

Для челябинцев исполнили песни военных лет, а артисты Нового художественного театра прочитали отрывки из стихотворений. Объявленное штормовое предупреждение не повлияло на концерт.
Челябинцев с 80-летием Победы со сцены поздравил губернатор Алексей Текслер.
80 лет назад закончилась самая страшная война в истории человечества. Но наш народ победил. И наша Челябинская область сделала очень много для Победы.
Жителей и гостей города с 80-летием Победы поздравил губернатор Алексей Текслер.
Настроение у горожан было позитивное.
Ближе к 21 часу на сцену вышла заслуженная артистка России Юлия Чичерина. Она исполнила песню про Донбасс, «Ту-лу-ла» и «Мой рок-н-ролл».
Погода позволила наслаждаться музыкой. И зонтики не пригодились.
На концерт пришли сотни горожан.
Ближе к выступлению Юлии Чичереной количество зрителей увеличивалось.
В Челябинске сегодня празднуют 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В городе прошёл Парад Победы. После этого тысячи челябинцев приняли участие в шествии «Бессмертного полка», которое проводилось в очном формате впервые с 2022 года. Праздничные мероприятия посетили корреспонденты «Пчелы». Они смешались с толпой и узнали истории участников тех непростых лет, а также запечатлели самые яркие моменты.