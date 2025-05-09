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Юлия Чичерина выступила в Челябинске на концерте в четь 80-летия Победы

В Челябинске в пятницу, 9 мая, на площадке у торгового центра прошёл праздничный концерт «Время Героев». Перед гостями и жителями города выступили Государственный симфонический оркестр области и солист Мариинского театра. Хедлайнером мероприятия стала певица Юлия Чичерина. Как это было, смотрите в фоторепортаже «Пчелы».

Источник: Pchela.News

Для челябинцев исполнили песни военных лет, а артисты Нового художественного театра прочитали отрывки из стихотворений. Объявленное штормовое предупреждение не повлияло на концерт.

Челябинцев с 80-летием Победы со сцены поздравил губернатор Алексей Текслер.

80 лет назад закончилась самая страшная война в истории человечества. Но наш народ победил. И наша Челябинская область сделала очень много для Победы.

подчеркнул он

Жителей и гостей города с 80-летием Победы поздравил губернатор Алексей Текслер.

Настроение у горожан было позитивное.

Ближе к 21 часу на сцену вышла заслуженная артистка России Юлия Чичерина. Она исполнила песню про Донбасс, «Ту-лу-ла» и «Мой рок-н-ролл».

Погода позволила наслаждаться музыкой. И зонтики не пригодились.

На концерт пришли сотни горожан.

Ближе к выступлению Юлии Чичереной количество зрителей увеличивалось.

В Челябинске сегодня празднуют 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В городе прошёл Парад Победы. После этого тысячи челябинцев приняли участие в шествии «Бессмертного полка», которое проводилось в очном формате впервые с 2022 года. Праздничные мероприятия посетили корреспонденты «Пчелы». Они смешались с толпой и узнали истории участников тех непростых лет, а также запечатлели самые яркие моменты.