Юлия Чичерина выступила в Челябинске на концерте в четь 80-летия Победы

В Челябинске сегодня празднуют 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В городе прошёл Парад Победы. После этого тысячи челябинцев приняли участие в шествии «Бессмертного полка», которое проводилось в очном формате впервые с 2022 года. Праздничные мероприятия посетили корреспонденты «Пчелы». Они смешались с толпой и узнали истории участников тех непростых лет, а также запечатлели самые яркие моменты.